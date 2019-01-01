Learner Reviews & Feedback for Thomas Berry的世界观：地球社区的繁荣 (The Worldview of Thomas Berry: The Flourishing of the Earth Community) by Yale University
About the Course
Thomas Berry(1914-2009)是一位研究世界宗教的历史学家，并且很早就对于唤醒对于环境危机的敏感性表达意见。他最知名的研究莫过于他的关于宇宙的“新的故事”，“新的故事”包括了进化科学和传统文化用来创造繁荣的未来。
这门课研究了Berry的一生并且联系到了宇宙之旅的项目之中。我们抽取了他的著作，文章还有以前的讲课录像，都是为了研究Berry的理念，包括了“新的故事”，“伟大的使命”，还有新兴的生态时代。这门课深入地研究了Berry对于宇宙的见解，
定位人类在动态无垠的宇宙中的位置和参与到我们时代的创造工作中。我们会着重研究Berry对于生态，经济，教育，灵魂，艺术时代更新和重塑。
课程的原理：
Thomas Berry是原生的创造性综合性思想家，特别关注于我们全球环境危机的本质。他对于生态危机的回应体现了他的智慧，这回应是在进化论的背景下，应该把人类和科学带到一起。另外，他解释道，我们对于世界宗教的参与的需求也是可以用来解决环境问题。
他从研究宇宙学和宗教传统，并结合两者开始实现。感知到故事作为功能宇宙学的重要性，他开始探索这些故事的广泛影响并且通过传统进行传播，用例子来说明的话，就是仪式，道德和生存之道。...