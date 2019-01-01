Learner Reviews & Feedback for النمو الاقتصادي | Economic Growth by Alfaisal University | KLD
About the Course
النمو الاقتصادي (Economic Growth) من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، ليس لصنّاع القرار فحسب، بل لعامة الناس أيضاً، لأن لهذا المصطلح علاقة وثيقة بمعدلات البطالة ومستويات الأسعار ودخل الفرد، ومن ثم فسيترتب عليه إما رخاء ورفاهية المجتمع، أو شقاء وتعاسة الأجيال الحالية والمستقبلية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم النمو الاقتصادي أو كان مجال عملك يتطلب ذلك وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية دعم النمو الاقتصادي من خلال سن السياسات الاقتصادية، التعرف على سبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين الدول، توضيح تأثير النمو الاقتصادي على مستوى معيشة الفرد....