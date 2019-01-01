Learner Reviews & Feedback for أساسيات برنامج مايكروسوفت وورد | Essentials of MS Word by Alfaisal University | KLD
About the Course
مما لا شك فيه أن الأعمال المكتبية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لكتابة المراسلات والتقارير على اختلاف أنواعها، لذا فإنها تحتاج إلى أداة سريعة تُمكِّن مستخدمي الكومبيوتر من كتابة المحتوى بصورة منسقة وواضحة وموفرة للوقت والجهد، وتجعل اهتمام المستخدم منصباً بالدرجة الأولى على التركيز على كتابة المحتوى، ومن ثم تأتي مرحلة تنسيق الخطوط والألوان والعديد من الخيارات الأخرى من خلال برنامج يوفر هذه الأدوات، وطبعاً لا يوجد برنامج أفضل من (Microsoft Word) كي يقوم بمثل هذه المهمة فهو أحد برامج (Microsoft Office) الذي ابتكرته شركة "مايكروسوفت" علماً أن الشركة تطرح إصدارات متتالية فيها العديد من المزايا سنوياً.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم أساسيات برنامج مايكروسوفت وورد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: عرض مقدمة عن البرنامج وأهميته، شرح كيفية إنشاء ملف جديد، التعرف على طرق حفظ وإغلاق الملف، التعرف على شاشة البرنامج وشريط الأدوات الخاص به....