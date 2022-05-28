مما لا شك فيه أن الأعمال المكتبية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لكتابة المراسلات والتقارير على اختلاف أنواعها، لذا فإنها تحتاج إلى أداة سريعة تُمكِّن مستخدمي الكومبيوتر من كتابة المحتوى بصورة منسقة وواضحة وموفرة للوقت والجهد، وتجعل اهتمام المستخدم منصباً بالدرجة الأولى على التركيز على كتابة المحتوى، ومن ثم تأتي مرحلة تنسيق الخطوط والألوان والعديد من الخيارات الأخرى من خلال برنامج يوفر هذه الأدوات، وطبعاً لا يوجد برنامج أفضل من (Microsoft Word) كي يقوم بمثل هذه المهمة فهو أحد برامج (Microsoft Office) الذي ابتكرته شركة "مايكروسوفت" علماً أن الشركة تطرح إصدارات متتالية فيها العديد من المزايا سنوياً.
أساسيات برنامج مايكروسوفت وورد | Essentials of MS WordAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر ومايكروسوفت وورد
Skills you will gain
- مايكروسوفت وورد
- أساسيات البرنامج
خبرة في مجال الكمبيوتر ومايكروسوفت وورد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
أساسيات برنامج "مايكروسوفت وورد"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: عرض مقدمة عن البرنامج وأهميته، شرح كيفية إنشاء ملف جديد، التعرف على طرق حفظ وإغلاق الملف، التعرف على شاشة البرنامج وشريط الأدوات الخاص به.
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