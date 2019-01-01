Learner Reviews & Feedback for مهارات الإكسل الخاصة بالأعمال التجارية: المستوى المتقدم by Macquarie University
About the Course
لا يزال برنامج جداول البيانات أحد أكثر البرامج انتشارًا فيما يتعلق بالبرامج المستخدمة في أماكن العمل حول العالم. تعني عملية تعلم كيفية التشغيل الواثق لهذا البرنامج أنك تُضيف شيئًا ثمينًا إلى محفظة العمل الخاصة بك. في جميع أنحاء العالم، يتم نشر الملايين من إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات إكسل كل يوم. في الوقت الذي تنمو فيه الوظائف التي تتطلب إتقان المهارات الرقمية بشكل أسرع بكثير من غيرها من الوظائف التي لا تتطلب إتقان تلك المهارات، فإن إكمال هذا المساق سيضعك في مكانة أعلى من غيرك، لذا استمر في القراءة. \n\nوفي هذا المساق الأخير من تخصصنا في تعلم مهارات إكسل للأعمال التجارية، ستضع قدمك على أسس قوية للمساقات الثلاثة الأولى: مستوى الأساسيات والمستوى المتوسط الأول والثاني. وفي المساق المتقدم، سنقوم بإعدادك لتصبح مستخدمًا قويًا لبرنامج إكسل - وتلك هي خطوتك الأخيرة قبل التخصص على المستوى الاحترافي. سوف تتحداك الموضوعات التي أعددناها لك أثناء تعلمك لكيفية استخدام تقنيات الصيغة المتقدمة وعمليات البحث المعقدة. ستقوم بحذف البيانات وإعدادها للتحليل، ومعرفة كيفية التعامل مع التواريخ والدوال المالية. كما ستُعدك النظرة المتعمقة بالنسبة لتصميم جداول البيانات والوثائق لهدفنا النهائي الكبير، حيث ستتعلم كيفية إنشاء لوحات معلومات احترافية في برنامج إكسل....