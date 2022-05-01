About this Course

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Intermediate Level
Approx. 25 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Business Intelligence
  • Depreciation
  • Spreadsheet
  • Finance
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 25 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Macquarie University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

تصميم جداول البيانات والتوثيق

6 hours to complete
7 videos (Total 69 min), 7 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

تقنيات الصيغة المتقدمة

4 hours to complete
7 videos (Total 41 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

تنقيح البيانات وتجهيزها

5 hours to complete
7 videos (Total 37 min), 2 readings, 7 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

الدوال المالية والعمل باستخدام التواريخ

3 hours to complete
7 videos (Total 48 min), 2 readings, 6 quizzes

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