لا يزال برنامج جداول البيانات أحد أكثر البرامج انتشارًا فيما يتعلق بالبرامج المستخدمة في أماكن العمل حول العالم. تعني عملية تعلم كيفية التشغيل الواثق لهذا البرنامج أنك تُضيف شيئًا ثمينًا إلى محفظة العمل الخاصة بك. في جميع أنحاء العالم، يتم نشر الملايين من إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات إكسل كل يوم. في الوقت الذي تنمو فيه الوظائف التي تتطلب إتقان المهارات الرقمية بشكل أسرع بكثير من غيرها من الوظائف التي لا تتطلب إتقان تلك المهارات، فإن إكمال هذا المساق سيضعك في مكانة أعلى من غيرك، لذا استمر في القراءة. \n\nوفي هذا المساق الأخير من تخصصنا في تعلم مهارات إكسل للأعمال التجارية، ستضع قدمك على أسس قوية للمساقات الثلاثة الأولى: مستوى الأساسيات والمستوى المتوسط الأول والثاني. وفي المساق المتقدم، سنقوم بإعدادك لتصبح مستخدمًا قويًا لبرنامج إكسل - وتلك هي خطوتك الأخيرة قبل التخصص على المستوى الاحترافي. سوف تتحداك الموضوعات التي أعددناها لك أثناء تعلمك لكيفية استخدام تقنيات الصيغة المتقدمة وعمليات البحث المعقدة. ستقوم بحذف البيانات وإعدادها للتحليل، ومعرفة كيفية التعامل مع التواريخ والدوال المالية. كما ستُعدك النظرة المتعمقة بالنسبة لتصميم جداول البيانات والوثائق لهدفنا النهائي الكبير، حيث ستتعلم كيفية إنشاء لوحات معلومات احترافية في برنامج إكسل.
مهارات الإكسل الخاصة بالأعمال التجارية: المستوى المتقدمMacquarie University
About this Course
Skills you will gain
- Business Intelligence
- Depreciation
- Spreadsheet
- Finance
Offered by
Macquarie University
Macquarie is ranked among the top one per cent of universities in the world, and with a 5-star QS rating, we are recognised for producing graduates who are among the most sought-after professionals in the world. Since our foundation 54 years ago, we have aspired to be a different type of university: one focused on fostering collaboration between students, academics, industry and society.
Syllabus - What you will learn from this course
تصميم جداول البيانات والتوثيق
بصفتك مستخدمًا لبرنامج إكسل من المستوى المتوسط، فلديك الأساسيات. تركز الوحدة الأولى من المساق المتقدم على إنشاء جداول بيانات دقيقة ومرنة وسريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام والحفاظ عليها. سوف تتعلم كيفية تصميم جداول بيانات مرنة وقابلة للتدقيق، بالإضافة إلى إنشاء حسابات تتسم بالشفافية وتصفح سهل الاستخدام، فضلًا عن استخدام الأنماط والسمات والتنسيق لربط كل ذلك في قوس جيد.
تقنيات الصيغة المتقدمة
كثيرًا ما يتطلب برنامج الإكسل إجراء تحليل معقد على مجموعات كبيرة من البيانات. ويمكن تسهيل ذلك بشكل كبير باستخدام صيغ المصفوفات، التي يمكنها من خلالها إجراء عمليات حسابية متعددة في أنٍ واحد وضمان دقة جدول البيانات. تتناول هذه الوحدة استخدام صيغ المصفوفات وكيفية انشائهم واستخدامهم بفاعلية.
تنقيح البيانات وتجهيزها
هل جرى تسليم جداول بيانات غير مُنسقة؟ ينصب تركيز هذه الوحدة على تنقية البيانات وتجهيزها. ستتعلم طريقة استعمال عمليات الإصلاح الديناميكية والآلية وتنقية البيانات غير المُنسقة وأتمتة هذه العمليات عن طريق استعمال الدوال والتأكد من بقاء البيانات نظيفة بصورةٍ ديناميكية. سوف تستعمل دوالًا لضبط التواريخ واستبدال الفراغات وإزالة الأحرف غير المرادة من البيانات – وكل هذه الأمور تعمل على مساعدتنا على إعداد حل فعال دائم.
الدوال المالية والعمل باستخدام التواريخ
تعمل هذه الوحدة على إضافة الدوال المالية إلى قاعدتنا المعرفية الخاصة ببرنامج الإكسل. عادةً ما تُستخدم الدوال المالية في الأعمال التجارية ويضم برنامج الإكسل مجموعة مُتباينة من الأدوات لمعاونتك في هذا الأمر. سنتعرف هذا الأسبوع على كيفية تطبيق صيغ دالة التاريخ في الحسابات وإنشاء جداول القروض الزمنية باستخدام الدوال المالية، فضلًا عن استخدام دوال الاستهلاك.
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