Learner Reviews & Feedback for Навыки Excel для бизнеса. Продвинутый by Macquarie University
About the Course
Электронные таблицы по-прежнему остаются одними из самых распространенных программ, используемых на рабочих местах по всему миру. Научиться уверенно работать с ними значит овладеть очень ценным навыком, который пригодится вам при будущем трудоустройстве. Ежедневно по всему миру публикуются миллионы объявлений о вакансиях, требующих навыков работы в Excel. Количество рабочих мест, требующих цифровых навыков, растет намного быстрее, чем не предполагающих таковые. Прохождение этого курса позволит вам опередить других кандидатов, поэтому продолжайте изучать эту тему.
В этом последнем курсе специализации «Навыки Excel для бизнеса» вы будете опираться на фундамент, построенный в процессе прохождения первых трех курсов: «Базовый» и «Средний» (I и II). Продвинутый курс сделает вас опытным пользователем Excel — это последний шаг к тому, чтобы стать настоящим профессионалом. Темы, которые мы подготовили, научат вас использовать передовые методы работы с формулами и сложные поисковые запросы. Вы будете очищать данные и подготавливать их к анализу и научитесь работать с датами и финансовыми функциями. Углубленное изучение дизайна электронных таблиц и документации подготовит вас к грандиозному финальному проекту, в ходе которого вы научитесь создавать в Excel профессиональные информационные панели....