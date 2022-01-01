Электронные таблицы по-прежнему остаются одними из самых распространенных программ, используемых на рабочих местах по всему миру. Научиться уверенно работать с ними значит овладеть очень ценным навыком, который пригодится вам при будущем трудоустройстве. Ежедневно по всему миру публикуются миллионы объявлений о вакансиях, требующих навыков работы в Excel. Количество рабочих мест, требующих цифровых навыков, растет намного быстрее, чем не предполагающих таковые. Прохождение этого курса позволит вам опередить других кандидатов, поэтому продолжайте изучать эту тему.
Навыки Excel для бизнеса. ПродвинутыйMacquarie University
About this Course
Skills you will gain
- Business Intelligence
- Depreciation
- Spreadsheet
- Finance
Offered by
Macquarie University
Macquarie is ranked among the top one per cent of universities in the world, and with a 5-star QS rating, we are recognised for producing graduates who are among the most sought-after professionals in the world. Since our foundation 54 years ago, we have aspired to be a different type of university: one focused on fostering collaboration between students, academics, industry and society.
Syllabus - What you will learn from this course
Разработка и документирование электронных таблиц
Как пользователь Excel среднего уровня вы знаете основы работы в нем. Первый модуль курса посвящен созданию и ведению точных, гибких, быстро реагирующих на изменения и удобных для пользователя электронных таблиц. Вы узнаете, как разрабатывать гибкие и поддающиеся проверке электронные таблицы, создавать прозрачные вычисления и удобную навигацию и использовать стили, темы и форматирование, чтобы связать все это в красивую картинку.
Продвинутые методы работы с формулами
Excel часто используется для сложного анализа больших наборов данных. Анализ можно сделать намного проще, используя формулы массива, которые могут выполнять несколько вычислений одновременно и повышают точность таблицы. В этом модуле мы расскажем о построении и эффективном использовании формул массива.
Очистка и подготовка данных
Вам передали неаккуратную электронную таблицу? Этот модуль посвящен очистке и подготовке данных. Вы научитесь использовать динамические и автоматические исправления, очищать беспорядочные данные, автоматизировать эти процессы с помощью функций и обеспечивать сохранение чистоты данных динамически. Мы будем использовать функции для фиксации дат, замены пробелов и удаления нежелательных символов из данных — всё это поможет нам создать эффективное долгосрочное решение.
Финансовые функции и работа с датами
В этом модуле представлены финансовые функции Excel. Финансовые функции часто используются в различных компаниях, и в Excel есть множество инструментов, которые помогут вам в работе с ними. На этой неделе вы научитесь применять в вычислениях формулы для работы с данными, создадите с помощью финансовых функций график платежей по кредиту и узнаете, как использовать функции амортизации.
Frequently Asked Questions
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