Learner Reviews & Feedback for مهارات الإكسل الخاصة التجارية: المستوى المتوسط الثاني by Macquarie University
About the Course
لا تزال برامج جداول البيانات واحدة من أكثر البرامج انتشارًا في أماكن العمل بجميع أنحاء العالم. تعني عملية تعلم كيفية تشغل هذا البرنامج بكل ثقة أنك تُضيف شيئًا ثمينًا إلى حافظة العمل خاصتك. في هذا المساق الثالث من تخصصنا في برنامج إكسل (مهارات برنامج الإكسل الخاصة بالأعمال التجارية) سوف تتعمق في بعض أقوى المزايا التي يقدمها برنامج إكسل. عند إتمام هذا المساق بنجاح، ستتمكن من
التحقق من الأخطاء ومنع حدوثها في جداول البيانات;
وإنشاء أتمتة قوية في جداول البيانات;
وتطبيق الصيغ المتقدمة والمنطق الشرطي للمساعدة في اتخاذ قرارات عمل مدروسة; و
وإنشاء جداول بيانات تساعد في توقع البيانات وقولبتها.
ومرة أخرى، قمنا بتكوين فريق تدريس رائع سيرافقك في كل خطوة خلال المساق. سأعمل أنا وبراشان ونيكي على توجيهكم وإرشادكم خلال كل أسبوع. بينما نقوم باستكشاف هذه الموضوعات الأكثر تقدمًا، نقوم بمتابعة أليكس، وهو خبير استشاري في برنامج إكسل وقد تم استدعاؤه من قبل الشركات التي واجهت مشكلات تتعلق بجداول البيانات الخاصة بها....