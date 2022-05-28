مما لا شك فيه أنه من الأهمية القصوى لمديري الشركات جميعاً أن يكونوا على دراية بالنواحي المالية لشركاتهم، حيث أن الهدف الرئيسي للشركات كافة هو تحقيق الإيرادات (Revenues) ومن ثم الأرباح (Profits)، لكن المدير يكون في بعض الأحيان غير محترف من الناحية المالية (Non-Finance Professional) ولذلك يجب معالجة تلك المشكلة.
المالية لغير الخبراء الماليينAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يكون المتدرب ملماً ببعض أساسيات المحاسبة
Skills you will gain
- قائمة التدفقات النقدية
- القوائم المالية
- خطة العمل
- قائمة الميزانية
- قائمة الدخل
أن يكون المتدرب ملماً ببعض أساسيات المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المالية لغير الخبراء الماليين
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية إعداد وتقييم خطة العمل، تبيان كيفية قياس التكلفة، التعرف على أنواع القوائم المالية، استعراض كيفية الحكم على الشركة من خلال التحليل المالي، استعراض أهم المصطلحات في المجال المالي.
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