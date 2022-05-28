About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

أن يكون المتدرب ملماً ببعض أساسيات المحاسبة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • قائمة التدفقات النقدية
  • القوائم المالية
  • خطة العمل
  • قائمة الميزانية
  • قائمة الدخل
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

أن يكون المتدرب ملماً ببعض أساسيات المحاسبة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

المالية لغير الخبراء الماليين

2 hours to complete
10 videos (Total 49 min), 1 reading, 7 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder