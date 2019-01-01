Learner Reviews & Feedback for المالية لغير الخبراء الماليين by Alfaisal University | KLD
About the Course
مما لا شك فيه أنه من الأهمية القصوى لمديري الشركات جميعاً أن يكونوا على دراية بالنواحي المالية لشركاتهم، حيث أن الهدف الرئيسي للشركات كافة هو تحقيق الإيرادات (Revenues) ومن ثم الأرباح (Profits)، لكن المدير يكون في بعض الأحيان غير محترف من الناحية المالية (Non-Finance Professional) ولذلك يجب معالجة تلك المشكلة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم المالية لغير الخبراء الماليين، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية إعداد وتقييم خطة العمل، تبيان كيفية قياس التكلفة، التعرف على أنواع القوائم المالية، استعراض كيفية الحكم على الشركة من خلال التحليل المالي، استعراض أهم المصطلحات في المجال المالي....