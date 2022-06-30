Learner Reviews & Feedback for الثقافة المالية | Financial Literacy by Alfaisal University | KLD
About the Course
لا يخفى على أحد أنه عندما يتعيّن علينا اتخاذ قرارٍ يتعلق بالأمور المالية في حياتنا الشخصية، أو حتى عند التعامل مع المستندات المالية فإننا نشعر بالارتباك، ونكون حذرين قبل اتخاذ القرار لأن الآثار المترتبة على اتخاذ أي قرارٍ خاطئٍ في هذا المجال بالتحديد قد تكلف صاحبها خسائر طائلةً هو في غنىً عنها، لذا فإنه من الضروري جداً امتلاك ثقافةٍ ماليةٍ تجعل صاحبها على درايةٍ وتمكنه من إدارة الأموال بفاعلية، وبالتالي تجعله قادراً على اتخاذ قراراتٍ أكثر دقة، وتكون مبنيةً على أساسٍ متينٍ من الثقافة والمعرفة المالية.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين المتدربين من تثقيف أنفسهم مالياً من خلال زيادة وعيهم المالي فيما يتعلق بالمصطلحات المالية والمصرفية، وكيفية عمل خطة مالية شخصية تتضمن وضع الميزانية، وإدارة التدفق المالي وحساب النفقات، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات والمعلومات التي تساعدهم في التعامل مع القروض والودائع وعمليات الاحتيال.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها، وتتكون من 4 محاور رئيسية يتضمنها عدد من التقييمات للتأكد من مدى فهم المتدربين للمواضيع المطروحة.
إذا كنت من المهتمين بإتقان الثقافة المالية أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتحليل ذلك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تطبيق أساليب القضاء على الأمية المالية في المجالات المختلفة، تحديد طرق الاحتيال وكيفية تجنبها، توضيح أنواع الودائع وأقسامها، التعرف على كيفية اختيار القرض المناسب، تبيان خصائص القروض ومخاطرها، شرح أساليب الادخار المختلفة، التعرف على كيفية إدارة الديون، تحديد طرق تقليل النفقات الشخصية، شرح كيفية إدارة التدفقات النقدية، استعراض أهم المصطلحات المالية والمصرفية المتداولة، التعرّف على مفهوم الثقافة المالية وأهميتها، تطبيق أساسيات التخطيط المالي الشخصي....