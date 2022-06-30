About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، فهو مصمم لكل من يرغب بتطوير ثقافته المالية.

Approx. 5 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • أساسيات التخطيط المالي الشخصي

  • القروض والودائع

  • مواجهة الاحتيال المالي

  • القضاء على الأمية المالية

Skills you will gain

  • تحديد الأهداف المالية
  • إدارة التدفق المالي
  • إعداد الميزانية
  • تقليل مخاطر الاحتيال
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، فهو مصمم لكل من يرغب بتطوير ثقافته المالية.

Approx. 5 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

أساسيات التخطيط المالي الشخصي

2 hours to complete
9 videos (Total 38 min), 2 readings, 8 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

القروض والودائع

1 hour to complete
5 videos (Total 21 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

مواجهة الاحتيال المالي

1 hour to complete
6 videos (Total 26 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

القضاء على الأمية المالية

1 hour to complete
3 videos (Total 13 min), 1 reading, 4 quizzes

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