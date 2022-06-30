لا يخفى على أحد أنه عندما يتعيّن علينا اتخاذ قرارٍ يتعلق بالأمور المالية في حياتنا الشخصية، أو حتى عند التعامل مع المستندات المالية فإننا نشعر بالارتباك، ونكون حذرين قبل اتخاذ القرار لأن الآثار المترتبة على اتخاذ أي قرارٍ خاطئٍ في هذا المجال بالتحديد قد تكلف صاحبها خسائر طائلةً هو في غنىً عنها، لذا فإنه من الضروري جداً امتلاك ثقافةٍ ماليةٍ تجعل صاحبها على درايةٍ وتمكنه من إدارة الأموال بفاعلية، وبالتالي تجعله قادراً على اتخاذ قراراتٍ أكثر دقة، وتكون مبنيةً على أساسٍ متينٍ من الثقافة والمعرفة المالية.
الثقافة المالية | Financial LiteracyAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، فهو مصمم لكل من يرغب بتطوير ثقافته المالية.
What you will learn
أساسيات التخطيط المالي الشخصي
القروض والودائع
مواجهة الاحتيال المالي
القضاء على الأمية المالية
Skills you will gain
- تحديد الأهداف المالية
- إدارة التدفق المالي
- إعداد الميزانية
- تقليل مخاطر الاحتيال
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، فهو مصمم لكل من يرغب بتطوير ثقافته المالية.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
أساسيات التخطيط المالي الشخصي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تطبيق أساليب القضاء على الأمية المالية في المجالات المختلفة، تحديد طرق الاحتيال وكيفية تجنبها، توضيح أنواع الودائع وأقسامها، التعرف على كيفية اختيار القرض المناسب، تبيان خصائص القروض ومخاطرها، شرح أساليب الادخار المختلفة، التعرف على كيفية إدارة الديون، تحديد طرق تقليل النفقات الشخصية، شرح كيفية إدارة التدفقات النقدية، استعراض أهم المصطلحات المالية والمصرفية المتداولة، التعرّف على مفهوم الثقافة المالية وأهميتها، تطبيق أساسيات التخطيط المالي الشخصي.
القروض والودائع
ستزودك هذه الوحدة بأهم المعلومات المتعلقة بالقروض والودائع ابتداءً بمفهوم القرض وخصائصه ومخاطره، وكيفية اختيار نوع القرض والبنك الأفضل للحصول على قرض، وكيفية التخلص من القروض، ثم الانتقال إلى الوديعة ومفهومها، وأنواع حسابات الودائع ومزاياها.
مواجهة الاحتيال المالي
تناقش هذه الوحدة موضوعاً في غاية الأهمية وهو الاحتيال من خلال التعرف على طرق الاحتيال المختلفة وكيفية مواجهته. ومن هذه الطرق التي ستتم مناقشتها: سرقة المعلومات الشخصية، احتيال بطاقات الائتمان، الاختلاس، والقشط، واحتيال الشراء عبر المواقع الإلكترونية، واحتيال القروض، وأخيراً احتيال الشيكات.
القضاء على الأمية المالية
ختام البرنامج التدريبي هو عبارة عن نصائح وطرق يمكنك اتباعها وتطبيقها للقضاء على الأمية المالية وزيادة الثقافة المالية والوعي المالي لديك.
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