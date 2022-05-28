About this Course

1,602 recent views
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Beginner Level
Approx. 33 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Insurance
  • Finance
  • Dividends
  • Underwriting
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 33 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Yale University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

الوحدة الأولى

6 hours to complete
23 videos (Total 184 min), 1 reading, 5 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

الوحدة الثانية

4 hours to complete
17 videos (Total 139 min)
Week
3

Week 3

4 hours to complete

الوحدة الثالثة

4 hours to complete
18 videos (Total 137 min)
Week
4

Week 4

7 hours to complete

الوحدة الرابعة

7 hours to complete
22 videos (Total 189 min)

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