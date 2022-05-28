نظرة عامة حول الأفكار والأساليب والمؤسسات التي تسمح للمجتمع الإنساني بإدارة المخاطر وتعزيز المشروعات. التركيز على مهارات قيادية ذكية ماليًا. وصف لممارسات اليوم وتحليل آفاق المستقبل. تعريف بإدارة المخاطر ومبادئ المالية السلوكية لفهم لطريقة عمل قطاعات الأوراق المالية والتأمين والمصارف في أرض الواقع. الهدف الرئيس من هذه الدورة هو الاستفادة من هذه القطاعات على نحو فعّال ولتأسيس مجتمع أفضل.
الأسواق الماليةYale University
About this Course
Skills you will gain
- Insurance
- Finance
- Dividends
- Underwriting
Offered by
Yale University
For more than 300 years, Yale University has inspired the minds that inspire the world. Based in New Haven, Connecticut, Yale brings people and ideas together for positive impact around the globe. A research university that focuses on students and encourages learning as an essential way of life, Yale is a place for connection, creativity, and innovation among cultures and across disciplines.
Syllabus - What you will learn from this course
الوحدة الأولى
مرحبًا بك في الدورة! في هذه الوحدة الافتتاحية، سوف تتعرف على أساسيات الأسواق المالية والتأمين وCAPM (نموذج تسعير الأصول الرأسمالية). تمثل هذه الوحدة أساسًا لهذه الدورة.
الوحدة الثانية
في هذه الوحدة التالية، تعمّق في بعض تفاصيل المالية السلوكية والتنبؤ والتسعير والديون والتضخم.
الوحدة الثالثة
الأسهم والسندات وأرباح الأسهم وحصص الملكية والقيم السوقية، ما هذه الأشياء؟ ومن يحتاج إليها؟ ولماذا؟ تستعرض الوحدة الثالثة هذه المفاهيم، بالإضافة إلى أساسيات الشركات وبعض تاريخ الأسواق المالية الأساسية.
الوحدة الرابعة
أخذ نظرة للماضي القريب والتعرف على حالات الركود والفقاعات وأزمة الرهن العقاري والتنظيم.
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