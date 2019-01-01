Learner Reviews & Feedback for تنسيق الصفحات في مايكروسوفت وورد by Alfaisal University | KLD
About the Course
كي نتمكن من كتابة أي نص بطريقة احترافية باستخدام (Microsoft Word) فإنه يجب وضع هذا النص في هيئة ملائمة، بل يمتد الأمر أبعد من ذلك، حيث يجب وضع الملف الذي يحتوي هذا النص بما فيه من صفحات في تنسيق ونمط ملائم، سواء كان ذلك من خلال تحديد الحجم الملائم للصفحات (Page Size)، أو إضافة ترقيم الصفحات (Page Numbering) أو ترقيم وترميز القوائم داخل النصوص من خلال (Bullets and Numbering)، هذا بالإضافة إلى تنسيق هوامش (Margins) الصفحات وتغير اتجاهها، وإمكانية إضافة بدايات ونهايات (Headers and Footers) للصفحات، وتغيير خلفيات الصفحات (Page Backgrounds).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تنسيق الصفحات في مايكروسوفت وورد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية إضافة وتغيير خلفيات الصفحات، شرح كيفية استخدام فواصل الصفحات، شرح كيفية إعداد وتنسيق وضع هوامش الصفحات، شرح كيفية إضافة وتغيير أرقام الصفحات، شرح كيفية تحديد حجم الصفحة وتعديل اتجاه الصفحة....