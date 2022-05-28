كي نتمكن من كتابة أي نص بطريقة احترافية باستخدام (Microsoft Word) فإنه يجب وضع هذا النص في هيئة ملائمة، بل يمتد الأمر أبعد من ذلك، حيث يجب وضع الملف الذي يحتوي هذا النص بما فيه من صفحات في تنسيق ونمط ملائم، سواء كان ذلك من خلال تحديد الحجم الملائم للصفحات (Page Size)، أو إضافة ترقيم الصفحات (Page Numbering) أو ترقيم وترميز القوائم داخل النصوص من خلال (Bullets and Numbering)، هذا بالإضافة إلى تنسيق هوامش (Margins) الصفحات وتغير اتجاهها، وإمكانية إضافة بدايات ونهايات (Headers and Footers) للصفحات، وتغيير خلفيات الصفحات (Page Backgrounds).
تنسيق الصفحات في مايكروسوفت ووردAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر ومايكروسوفت وورد
Skills you will gain
- مايكروسوفت وورد
- تنسيق الصفحات
خبرة في مجال الكمبيوتر ومايكروسوفت وورد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
تنسيق الصفحات في "مايكروسوفت وورد"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية إضافة وتغيير خلفيات الصفحات، شرح كيفية استخدام فواصل الصفحات، شرح كيفية إعداد وتنسيق وضع هوامش الصفحات، شرح كيفية إضافة وتغيير أرقام الصفحات، شرح كيفية تحديد حجم الصفحة وتعديل اتجاه الصفحة.
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