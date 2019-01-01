Learner Reviews & Feedback for المعادلات في مايكروسوفت إكسل الجزء ٢| Formulas in MS Excel 2 by Alfaisal University | KLD
About the Course
مما لا شك فيه أن أهم ما يُميز برنامج (MS Excel) هو وجود المعادلات المالية والمحاسبية التي تُمكن المحاسبين والمحللين الماليين وغيرهم من القيام بالعديد من العمليات المحاسبية المعقدة كما تعلمنا سابقاً، لكن هناك العديد من المعادلات الأخرى التي من شأنها البحث داخل جداول البيانات بصورة أفقية أو عمودية واستخلاص البيانات منها واستبدال بيانات بأخرى، كما توجد معادلات تُستخدم للتعامل مع الوقت والتاريخ بالإضافة لمعادلات معالجة الخلايا النصية، إن تلك المعادلات تُميز برنامج (MS Excel) ليس فقط في إجراء العمليات المحاسبية والمالية بل في إعداد التقارير في المجالات المهنية والعلمية كافة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم المعادلات في مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على معادلات مالية لحساب القروض، التعرف على معادلات معالجة الخلايا النصية، التعرف على معادلات حساب الوقت والتاريخ، التعرف على معادلات البحث....