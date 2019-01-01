Learner Reviews & Feedback for الاحتيال في القوائم المالية | Fraud in Financial Statement by Alfaisal University | KLD
About the Course
القوائم المالية (Financial Statements) هي القوائم التي تُمكّن المؤسسات المختلفة من عرض بياناتها المالية والتشغيلية بصورة منظمة ومختصرة، وهذا يرجع إلى أن الجهات كلها تحتاج إلى قراءة تلك القوائم، فنجد أن البنوك لا تستطيع أن توافق على منح قروض وتسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات بدون دراسة موقفها المالي، كما أن المستثمرين لن يهتموا بشراء أسهم الشركات والاستثمار فيها بدون الاطلاع على أدائها المالي والتشغيلي وأيضا مصلحة الضرائب تحتاج تلك القوائم لتحديد نسبة الضريبة المستحقة، ومن ثم تلتزم المؤسسات التجارية وغيرها بإصدار (Financial Statements) والإفصاح عنها للجميع، لكن توجد بعض الشركات التي تحاول التلاعب في تلك القوائم فيما يعرف مالياً باسم الاحتيال في القوائم المالية (Fraud in Financial Statements) وهذا بغرض تضليل المستثمرين وغيرهم من خلال عرض موقف مالي وتشغيلي على خلاف المواقف الحقيقية، مما يسبب أثر مستقبلي سيء على الشركة نفسها وعلى المستثمرين وعلى الاقتصاد ككل.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الاحتيال في القوائم المالية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية اكتشاف وجود الاحتيال في القوائم المالية، تبيان المقصود بمصطلح الاحتيال المالي وأهم مجالاته، التعرف على آليات الحد من عمليات وكيفية تعزيز ثقة الأطراف المعنية في البيانات المالية، استعراض الأسباب الأساسية التي تدفع إدارة الشركات إلى القيام بعمليات الاحتيال المالي....