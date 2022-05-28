تواجه الدول والحكومات كافة أعباءً والتزاماتٍ داخلية وخارجية تتجاوز حجم مواردها وثرواتها، وينتج عن هذا حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة (Budget Deficit)، ومع تراكم عجز الميزانية (Budget Deficit) تظهر مشكلة الدين العام (Government Debt).
الدين الحكومي وعجز الموازنةAlfaisal University | KLD
About this Course
أساسيات المحاسبة
Skills you will gain
- السياسات المالية
- عجز الموازنة
- الدين الحكومي
أساسيات المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الدين الحكومي وعجز الموازنة
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل ، فهم مصطلح الدين العام وعجز الموازنة وكيفية علاجهما بواسطة السياسة المالية، استعراض مراحل تطور الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تقييمه، توضيح الاختلافات الدائرة بين الاقتصاديين حول حساب الدين العام، مناقشة النظرية التقليدية لحساب الدين العام والنظرية المعارضة، شرح مفهوم توازن الميزانية مقابل السياسة المالية المثلى
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