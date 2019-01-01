Learner Reviews & Feedback for كيف توازن بين عملك وحياتك الشخصية by Alfaisal University | KLD
About the Course
ندرة الموارد من أهم المشاكل التي تقابلنا في حياتنا، ويأتي في مقدمة هذه الموارد الوقت المتاح لدينا لإنجاز المهام المطلوبة منا على أكمل وجه، حيث أصبح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية (Work/ Life Balance) أمراً صعب المنال في هذه الأيام، بل يكاد يكون مستحيلاً في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يجعلك على اتصال بعملك على مدار الساعة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بتحقيق توازن بين عملك وحياتك الشخصية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على بعض النصائح الذهبية التي ستساعدك على تحقيق التوازن في حياتك، شرح خطوات تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، توضيح كيفية استخدام عجلة الحياة، تبيان أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية....