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إنشاء تطبيق قابل للتوسع باستخدام AWS EKS عبر AWS Console
Coursera Project Network

إنشاء تطبيق قابل للتوسع باستخدام AWS EKS عبر AWS Console

Taught in Arabic

Course

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Ahmed Mourad

Instructor: Ahmed Mourad

Coursera Plus

Included with Coursera Plus

Intermediate level

Recommended experience

2 hours to complete
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • ستتعلم كيف تنشئ EKS Cluster من خلال الواجهة الأمامية (AWS Console) بكل إعداداته وكيف تتصل به بإستخدام Cloudshell

  • ستجعل ال EKS Cluster قابل للتمدد من خلال Cluster-AutoScaler

  • ستنشئ تطبيق علي ال EKS Cluster، وستختبر كيف يتمدد وينكمش علي حسب الحمل القادم عليه تلقائيا.

Skills you'll gain

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Recently updated!

November 2023

Assessments

1 quiz

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There is 1 module in this course

هذا المشروع الموجه "إنشاء تطبيق قابل للتوسع باستخدام AWS EKS عبر AWS Console" مُخصص لكل المبتدئين في مجال هندسة ال DevOps. في هذا المشروع الذي يستغرق ساعة واحدة : ستتعلم كيف تنشئ EKS Cluster من خلال الواجهة الأمامية (AWS Console) بكل إعداداته، وستجعله قابل للتمدد من خلال Cluster-AutoScaler، وستنشئ تطبيق عليه. ستحقق ذلك من خلال إنشاء المكونات التي يحتاجها الEKS Cluster وهي: IAM Role وVPC ثم ستنشئ ال EKS Cluster وتوصله بال Cloudshell، ثم ستنشئ ال IAM Role الذي تحتاجه ال Node Group وستنشئ ال Node Group نفسها، ثم ستقوم بإنشاء ال Auto Scaling الخاصة بال Node Group ، وأخيرا ستضيف موقع تجريبي إلي ال EKS Cluster وتختبر كيف يتمدد وينكش مع الحمل القادم عليه. هذا المشروع مميز لأنك فيه ستتعلم كيف تدمج ما تعلمته سابقا عن خدمات AWS و تكنولوجيا ال Kuberenetes وسيضعك في تطبيق واقعي من داخل سوق العمل مما سيجعل سيرتك الذاتية مميزة بين كل قرنائك المبتدئين في ال DevOps، وتستطيع استخدام ما تعلمته لأي عميل علي مواقع العمل الحر (Freelancing) يريد استخدام AWS EKS في بناء تطبيقه. لكي تستفيد بهذا المشروع يجب: أن يكون لديك حساب علي AWS، بالإضافة إلي معرفة أساسية بخدمات AWS وبالأخص :EKS, EC2, IAM, LoadBalancer, VPC, CloudFormation ، بالإضافة إلي معرفة أساسية بال Kubernetes ومكوناتها الأساسية وطريقة عملها، بالإضافة إلي معرفة أساسية باستخدام أوامر Kubectl، بالإضافة إلي معرفة أساسية بأوامر اللينكس Linux.

What's included

7 videos3 readings1 quiz1 plugin

Instructor

Ahmed Mourad
Coursera Project Network
1 Course369 learners

Offered by

Coursera Project Network

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