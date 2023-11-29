هذا المشروع الموجه "إنشاء تطبيق قابل للتوسع باستخدام AWS EKS عبر AWS Console" مُخصص لكل المبتدئين في مجال هندسة ال DevOps.
في هذا المشروع الذي يستغرق ساعة واحدة : ستتعلم كيف تنشئ EKS Cluster من خلال الواجهة الأمامية (AWS Console) بكل إعداداته، وستجعله قابل للتمدد من خلال Cluster-AutoScaler، وستنشئ تطبيق عليه. ستحقق ذلك من خلال إنشاء المكونات التي يحتاجها الEKS Cluster وهي: IAM Role وVPC ثم ستنشئ ال EKS Cluster وتوصله بال Cloudshell، ثم ستنشئ ال IAM Role الذي تحتاجه ال Node Group وستنشئ ال Node Group نفسها، ثم ستقوم بإنشاء ال Auto Scaling الخاصة بال Node Group ، وأخيرا ستضيف موقع تجريبي إلي ال EKS Cluster وتختبر كيف يتمدد وينكش مع الحمل القادم عليه. هذا المشروع مميز لأنك فيه ستتعلم كيف تدمج ما تعلمته سابقا عن خدمات AWS و تكنولوجيا ال Kuberenetes وسيضعك في تطبيق واقعي من داخل سوق العمل مما سيجعل سيرتك الذاتية مميزة بين كل قرنائك المبتدئين في ال DevOps , وتستطيع استخدام ما تعلمته لأي عميل علي مواقع العمل الحر (Freelancing) يريد استخدام AWS EKS في بناء تطبيقه. لكي تستفيد بهذا المشروع يجب: أن يكون لديك حساب علي AWS بالإضافة إلي معرفة أساسية بخدمات AWS وبالأخص :EKS, EC2, IAM, LoadBalancer, VPC, CloudFormation بالإضافة إلي معرفة أساسية بال Kubernetes ومكوناتها الأساسية وطريقة عملها. بالإضافة إلي معرفة أساسية باستخدام أوامر Kubectl. بالإضافة إلي معرفة أساسية بأوامر اللينكس Linux.