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Learner Reviews & Feedback for التأثير على الأشخاص by University of Michigan

5.0
stars
11 ratings
2 reviews

About the Course

ستعمل هذه الدورة التدريبية على تحسين قدرتك على التأثير على الأشخاص في المواقف التي لا يمكنك فيها استخدام السُلطة الرسمية. وستتعلم طرقًا فعّالة لبناء قاعدة سُلطة ونفوذ في مؤسستك وتعزيزها والحفاظ عليها. وستتعلم أيضًا أساليب التأثير التي تمكّنك من أن تكون أكثر إقناعًا وتأثيرًا في العمل مع رؤسائك وزملائك وحتى مرؤوسيك. وبالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية بناء علاقات جيدة والحفاظ عليها لتعزيز سُلطتك غير الرسمية وقدرتك على التأثير على الآخرين. والأهم من ذلك، أنك ستعرف الفرق بين التأثير والتلاعب وستتعلم كيفية حماية نفسك من تأثير الآخرين عليك بطريقة غير مرغوبة.\n\nستساعدك إستراتيجيات التأثير التي تتعلمها في هذه الدورة التدريبية على أن تكون قائدًا ومحاضرًا وصانع قرار أكثر ثقة وتأثيرًا. وستكون أكثر فعالية في طرح أفكار العمل على رؤسائك والتأثير على العملاء وإقامة تحالفات بين أصحاب المصلحة. لن تمنحك هذه الدورة التدريبية توجيهات إستراتيجية بشأن كيفية تطوير شبكة علاقاتك والحفاظ عليها من أجل التأثير والسُلطة فحسب، بل ستزودك أيضًا بأساليب وإستراتيجيات محددة أثبتت فعاليتها في الحصول على السُلطة والتأثير على الأشخاص....
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1 - 2 of 2 Reviews for التأثير على الأشخاص

By Moaaz A

Aug 21, 2021

very good

By Fatima S A A

Oct 30, 2021

thanks

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