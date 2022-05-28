ستعمل هذه الدورة التدريبية على تحسين قدرتك على التأثير على الأشخاص في المواقف التي لا يمكنك فيها استخدام السُلطة الرسمية. وستتعلم طرقًا فعّالة لبناء قاعدة سُلطة ونفوذ في مؤسستك وتعزيزها والحفاظ عليها. وستتعلم أيضًا أساليب التأثير التي تمكّنك من أن تكون أكثر إقناعًا وتأثيرًا في العمل مع رؤسائك وزملائك وحتى مرؤوسيك. وبالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية بناء علاقات جيدة والحفاظ عليها لتعزيز سُلطتك غير الرسمية وقدرتك على التأثير على الآخرين. والأهم من ذلك، أنك ستعرف الفرق بين التأثير والتلاعب وستتعلم كيفية حماية نفسك من تأثير الآخرين عليك بطريقة غير مرغوبة.\n\nستساعدك إستراتيجيات التأثير التي تتعلمها في هذه الدورة التدريبية على أن تكون قائدًا ومحاضرًا وصانع قرار أكثر ثقة وتأثيرًا. وستكون أكثر فعالية في طرح أفكار العمل على رؤسائك والتأثير على العملاء وإقامة تحالفات بين أصحاب المصلحة. لن تمنحك هذه الدورة التدريبية توجيهات إستراتيجية بشأن كيفية تطوير شبكة علاقاتك والحفاظ عليها من أجل التأثير والسُلطة فحسب، بل ستزودك أيضًا بأساليب وإستراتيجيات محددة أثبتت فعاليتها في الحصول على السُلطة والتأثير على الأشخاص.
التأثير على الأشخاصUniversity of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Cost
- Leadership
- strategy
- Influencing
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
بناء قاعدة السُلطة أو النفوذ
لكي تصبح قائدًا فعّالاً، يجب أن تتمتع بسُلطة ونفوذ. قد تكون سُلطتك رسمية، على سبيل المثال، وظيفتك أو المسمى الوظيفي الخاص بك. وقد تكون غير رسمية، على سبيل المثال، قد تمنحك خبرتك أو كاريزمتك السُلطة التي تُمكّنك من التأثير على الآخرين. في هذه الوحدة، سنستكشف معنى السُلطة ومصدرها، ما يساعدك على تحديد القواعد التي تُبنى عليها سُلطتك وفرص تعزيز هذه السُلطة بمرور الوقت.
التأثير على الأشخاص من دون الاعتماد على السُلطة الرسمية
في هذه الوحدة، ستتعرف على مجموعة واسعة من أساليب التأثير التي ستساعدك على تغيير وجهات نظر الأشخاص وسلوكياتهم. وستمكّنك أساليب التأثير هذه من التأثير على الأشخاص ذوي المناصب العليا في المؤسسات (على سبيل المثال، عندما يتعين عليك التأثير على رئيسك في العمل) والتأثير على الأشخاص الذين يتولون مناصب مماثلة لمنصبك، على سبيل المثال، عندما يتعين عليك التأثير على زملائك. وبشكلٍ عام، ستسمح لك هذه الأساليب بالتأثير على الآخرين على نحوٍ فعّال في المواقف التي لا يكون لديك فيها رتبة أو سُلطة رسمية أو التي لا يمكنك الاعتماد فيها على سُلطتك الرسمية.
إقامة علاقات جيدة لتعزيز النفوذ والسُلطة
بالإضافة إلى الحصول على مجموعة من أدوات التأثير التي يمكن تطبيقها في الاجتماعات الجماعية والفردية، يكرس القادة الفعالون الكثير من الوقت لإقامة علاقات اجتماعية مع مختلف أصحاب المصلحة والحفاظ عليها. في هذه الوحدة، ستتعلم كيفية بناء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها من أجل تعزيز سُلطتك ونفوذك غير الرسمي في المؤسسات.
حماية نفسك من تأثير الآخرين عليك بطريقة غير مرغوبة
بصفتك قائد، سيحاول الناس التأثير عليك لاتخاذ قرار معين أو اتخاذ إجراء معين. لذا، من الضروري أن تكون قادرًا على حماية نفسك من تأثير الآخرين عليك بطريقة غير مرغوبة، خاصةً عندما يحاول الآخرون التلاعب بك بطرق لا تصب في مصلحة فريقك أو مؤسستك. في هذه الوحدة، ستتعلم إستراتيجيات وأساليب محددة يمكنك استخدامها لحماية نفسك وفريقك من تأثير الآخرين عليك بطريقة غير مرغوبة.
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