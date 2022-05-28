About this Course

3,032 recent views
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Approx. 11 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Cost
  • Leadership
  • strategy
  • Influencing
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 11 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

بناء قاعدة السُلطة أو النفوذ

3 hours to complete
14 videos (Total 117 min), 3 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

التأثير على الأشخاص من دون الاعتماد على السُلطة الرسمية

4 hours to complete
9 videos (Total 54 min), 7 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

إقامة علاقات جيدة لتعزيز النفوذ والسُلطة

1 hour to complete
10 videos (Total 43 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

4 hours to complete

حماية نفسك من تأثير الآخرين عليك بطريقة غير مرغوبة

4 hours to complete
8 videos (Total 55 min), 3 readings, 2 quizzes

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