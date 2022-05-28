About this Course

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Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تحديد عناصر خطة إدارة الاتصالات

  • ترتيب المخاطر المحددة حسب الأولوية

  • وضع تدابير للتصدي للمخاطر ذات الأولوية العالية

  • تحديد التغييرات في نطاق المشروع وتحليلها

Skills you will gain

  • Project
  • Planning
  • Communications Management
  • Leadership And Management
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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University of California, Irvine

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

20 minutes to complete

البدء!

20 minutes to complete
2 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الاتصالات الخاصة بالمشروع

1 hour to complete
3 videos (Total 24 min), 3 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

إدارة مخاطر المشروعات

1 hour to complete
3 videos (Total 17 min), 4 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

1 hour to complete

التغيير يحدث دائمًا

1 hour to complete
3 videos (Total 16 min), 3 readings, 1 quiz

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