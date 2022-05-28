ستساعدك هذه الدورة التدريبية على إدارة مخاطر المشروعات على نحوٍ فعال من خلال تحديد التغييرات الحتمية في نطاق المشروع وأهدافه وتحليلها والإبلاغ بها. ستفهم وستطبق العناصر اللازمة لقياس نطاق المشروع والجدول الزمني وأداء التكاليف وتقديم التقارير ذات الصلة. سيتم تجهيزك بالأدوات اللازمة لإدارة التغيير دون تعطل فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع بشكلٍ كبير.
Offered By
إدارة مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليهاUniversity of California, Irvine
About this Course
What you will learn
تحديد عناصر خطة إدارة الاتصالات
ترتيب المخاطر المحددة حسب الأولوية
وضع تدابير للتصدي للمخاطر ذات الأولوية العالية
تحديد التغييرات في نطاق المشروع وتحليلها
Skills you will gain
- Project
- Planning
- Communications Management
- Leadership And Management
Offered by
University of California, Irvine
Since 1965, the University of California, Irvine has combined the strengths of a major research university with the bounty of an incomparable Southern California location. UCI’s unyielding commitment to rigorous academics, cutting-edge research, and leadership and character development makes the campus a driving force for innovation and discovery that serves our local, national and global communities in many ways.
Syllabus - What you will learn from this course
البدء!
ابدأ هذه الوحدة من خلال الاطلاع على "نظرة عامة على الدورة التدريبية" والمشاركة في استطلاع رأي بشأن الدورة التدريبية.
الاتصالات الخاصة بالمشروع
في هذه الوحدة، سنحدد عناصر خطة إدارة الاتصالات وسنفهم أهمية قنوات الاتصال وسنحدد العناصر الأساسية اللازمة لقياس نطاق المشروع والجدول الزمني وأداء التكاليف وتقديم التقارير ذات الصلة.
إدارة مخاطر المشروعات
في هذه الوحدة، سنحدد الأحداث ذات المخاطر في المشروع وسنناقش بيان المخاطر لحدث معين وسنرتب المخاطر المحددة حسب الأولوية وسنضع تدابير للتصدي للمخاطر ذات الأولوية العالية.
التغيير يحدث دائمًا
في هذه الوحدة، سنحدد التغييرات في نطاق المشروع وسنحللها وسنصف أسباب حدوث تغييرات في المشروع والتاثيرات ذات الصلة وسنحدد الغرض من عقد جلسة الدروس المستفادة.
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