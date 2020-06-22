تمنحك هذه الدورة التدريبية نموذجًا موثوقًا لإعداد العروض التقديمية الفعالة وتقديمها.
في الأعمال التجارية وفي المدرسة وفي الحياة العامة، غالبًا ما يُطلب منا "إبداء بعض التعليقات". وفي كثير من الأحيان، يصبح الأشخاص المكلَّفون بإلقاء مثل هذه الخطابات مبلبلين، وقد لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه أو يبدؤون الحديث دون أن يكون لحديثهم معنى، أو قد لا يلقى حديثهم أي اهتمام من الجمهور. تم إعداد هذه الدورة لمساعدتك على التميز حيث يتعثر الآخرون. سنتعرّف على كيفية تنظيم المحادثات بوضوح وكتابتها بشكل يسهل تذكره وتقديمها بثقة. وفي نهاية الدورة، يجب أن تكون قادرًا على الحد بشكل كبير من خوفك من مخاطبة الجمهور واستخدام أساليب التمرن لتطوير صوت قوي وفعال ومرن وإلقاء الخطابات بحركات وإيماءات مرنة. إن نموذج الخطاب الذي سنتدرب عليه مفيد في الإحاطات الإعلامية والمحادثات الموجزة والمقابلات، وكذلك كأساس للعروض التقديمية التي تستغرق ساعة كاملة. إذا كنت مبتدئًا، فستساعدك هذه الدورة التدريبية على إتقان أساسيات الخطابة. وإذا كنت متحدثًا متمرسًا، فسوف تساعدك هذه الدورة على فهم مخاطبة الجمهور على نحو أفضل والانتقال إلى المستوى التالي.