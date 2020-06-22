About this Course

16,563 recent views
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Beginner Level
Approx. 12 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Organizing (Management)
  • Speech
  • Leadership And Management
  • Human Learning
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 12 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Washington

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(7,759 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

الأسبوع الأول: إدراك معنى الخطاب

3 hours to complete
13 videos (Total 43 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

الأسبوع الثاني: كيفية عرض أفكار مقنعة تعلق بالذاكرة

3 hours to complete
14 videos (Total 55 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الأسبوع الثالث: إيضاح الأفكار وطرحها

2 hours to complete
14 videos (Total 50 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

الأسبوع الرابع: التغلب على رهبة التحدث إلى الجمهور وإلقاء خطاب ناجح

3 hours to complete
15 videos (Total 72 min), 4 readings, 3 quizzes

Reviews

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