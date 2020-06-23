By Mahdi B S•
Jun 23, 2020
دورة جيدة جدا استفدت منها نقاط عديدة من المحاضر و تعلمت كيف اتعامل مع الدورات التدريبية في كورسيرا
By WASIM T•
May 28, 2020
I benefited a lot from this course as a teacher.
I would like to thank Dr. Matt and the authors of this site ..
By Elsayed N A•
May 2, 2019
اكتسبت مهارات جيدة في كيفية التحدث للجمهور
By Fatima M M•
May 8, 2019
من أفضل الدورات .. واضحة وسهلة الفهم
By abdulrahman a a•
Jun 17, 2020
بشكل عام كانت الدورة جيدة وتم توضيح الكثير من النقاط الهامة الخاصة بطريقة إعداد الخطابات وطريقة الأداء واالالقاء كما أنه تم نشر نماذج كثيرة بهدف تعزيز عملية فهم النقاط والتركيز على طريقة بناء وإعداد الخطاب .. شكرا جزيلا
By yaser a m s a•
Aug 14, 2019
this course is really valuable , it is a good learning to how to come up with a
By Muna D S R A K•
Apr 10, 2019
It was good course I learn a lot fit
By saif a a m a•
Mar 20, 2019
t
By Bashar H S•
May 12, 2021
دورة تدريبية رائعة، سهلة وواضحة، المهارات المكتسبة من خلالها ضرورية لكل من لديه الدافع للخطابة والإلقاء
By Lubna A A•
Jun 17, 2020
تم استافدتي من الدورة وطرق التعامل
By S A S A•
Jun 7, 2020
دورة رائعة ومفيدة جدا لاصحاب العمل
By drsherif•
Apr 25, 2019
its very nice Lectures
By CPC162•
Apr 5, 2020
شكرا دورة ممتازة
By Sultan R A•
Apr 4, 2019
Excellent course
By Mariam S N H A•
Jun 8, 2020
دورة رائع جدا
By راشد س ح ح ا•
Sep 25, 2019
ok
By RASHED K S K A•
Apr 21, 2020
ش
By FATIMA M B•
May 26, 2020
ممتاز وجدا انا استفده منها لكم جزيل الشكر
By Aboubakr A A E E•
Jul 2, 2019
دورة تدريبية جديدة
By Eng. R E S•
Jul 16, 2019
i really enjoy it
By Zahra G A D•
Jul 9, 2019
شكرا الي الامام
By Salama A•
Apr 18, 2020
very good
By Marily F•
Jan 19, 2020
perfect
By Mona A A•
May 10, 2020
ممتازة
By Salama M A•
Jan 21, 2020
Thanks