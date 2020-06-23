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Back to مقدمة عن مخاطبة الجمهور - باللغة العربية

Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن مخاطبة الجمهور - باللغة العربية by University of Washington

4.8
stars
270 ratings
87 reviews

About the Course

تمنحك هذه الدورة التدريبية نموذجًا موثوقًا لإعداد العروض التقديمية الفعالة وتقديمها. في الأعمال التجارية وفي المدرسة وفي الحياة العامة، غالبًا ما يُطلب منا "إبداء بعض التعليقات". وفي كثير من الأحيان، يصبح الأشخاص المكلَّفون بإلقاء مثل هذه الخطابات مبلبلين، وقد لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه أو يبدؤون الحديث دون أن يكون لحديثهم معنى، أو قد لا يلقى حديثهم أي اهتمام من الجمهور. تم إعداد هذه الدورة لمساعدتك على التميز حيث يتعثر الآخرون. سنتعرّف على كيفية تنظيم المحادثات بوضوح وكتابتها بشكل يسهل تذكره وتقديمها بثقة. وفي نهاية الدورة، يجب أن تكون قادرًا على الحد بشكل كبير من خوفك من مخاطبة الجمهور واستخدام أساليب التمرن لتطوير صوت قوي وفعال ومرن وإلقاء الخطابات بحركات وإيماءات مرنة. إن نموذج الخطاب الذي سنتدرب عليه مفيد في الإحاطات الإعلامية والمحادثات الموجزة والمقابلات، وكذلك كأساس للعروض التقديمية التي تستغرق ساعة كاملة. إذا كنت مبتدئًا، فستساعدك هذه الدورة التدريبية على إتقان أساسيات الخطابة. وإذا كنت متحدثًا متمرسًا، فسوف تساعدك هذه الدورة على فهم مخاطبة الجمهور على نحو أفضل والانتقال إلى المستوى التالي....

Top reviews

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1 - 25 of 86 Reviews for مقدمة عن مخاطبة الجمهور - باللغة العربية

By Mahdi B S

Jun 23, 2020

دورة جيدة جدا استفدت منها نقاط عديدة من المحاضر و تعلمت كيف اتعامل مع الدورات التدريبية في كورسيرا

By WASIM T

May 28, 2020

I benefited a lot from this course as a teacher.

I would like to thank Dr. Matt and the authors of this site ..

By Elsayed N A

May 2, 2019

اكتسبت مهارات جيدة في كيفية التحدث للجمهور

By Fatima M M

May 8, 2019

من أفضل الدورات .. واضحة وسهلة الفهم

By abdulrahman a a

Jun 17, 2020

بشكل عام كانت الدورة جيدة وتم توضيح الكثير من النقاط الهامة الخاصة بطريقة إعداد الخطابات وطريقة الأداء واالالقاء كما أنه تم نشر نماذج كثيرة بهدف تعزيز عملية فهم النقاط والتركيز على طريقة بناء وإعداد الخطاب .. شكرا جزيلا

By yaser a m s a

Aug 14, 2019

this course is really valuable , it is a good learning to how to come up with a

By Muna D S R A K

Apr 10, 2019

It was good course I learn a lot fit

By saif a a m a

Mar 20, 2019

t

By Bashar H S

May 12, 2021

دورة تدريبية رائعة، سهلة وواضحة، المهارات المكتسبة من خلالها ضرورية لكل من لديه الدافع للخطابة والإلقاء

By Lubna A A

Jun 17, 2020

تم استافدتي من الدورة وطرق التعامل

By S A S A

Jun 7, 2020

دورة رائعة ومفيدة جدا لاصحاب العمل

By drsherif

Apr 25, 2019

its very nice Lectures

By CPC162

Apr 5, 2020

شكرا دورة ممتازة

By Sultan R A

Apr 4, 2019

Excellent course

By Mariam S N H A

Jun 8, 2020

دورة رائع جدا

By راشد س ح ح ا

Sep 25, 2019

ok

By RASHED K S K A

Apr 21, 2020

ش

By FATIMA M B

May 26, 2020

ممتاز وجدا انا استفده منها لكم جزيل الشكر

By Aboubakr A A E E

Jul 2, 2019

دورة تدريبية جديدة

By Eng. R E S

Jul 16, 2019

i really enjoy it

By Zahra G A D

Jul 9, 2019

شكرا الي الامام

By Salama A

Apr 18, 2020

very good

By Marily F

Jan 19, 2020

perfect

By Mona A A

May 10, 2020

ممتازة

By Salama M A

Jan 21, 2020

Thanks

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