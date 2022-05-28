ستتعلم في هذه الدورة كيفية خلق رؤية مشتركة لفريقك وإيصالها بفعالية لزملائك بالفريق. ستتعلم أيضًا كيفية إرساء أهداف وتوقعات فعّالة بطريقة تعمل على تمكين فريقك على النحو الأفضل من تحقيق الرؤية المشتركة وأخيرًا، ستفهم احتياجات ودوافع الأداء الأكثر أهمية عبر الثقافات، وستتعلم كيفية المواءمة بين المكافآت والسلوكيات المنشودة بحيث يتم تحفيز زملائك على بلوغ أهداف الفريق.
إلهام الأفراد وتحفيزهمUniversity of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Modeling
- Smart Criteria
- Communication
- Nonverbal Communication
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
كيف تصبح قائدًا صاحب رؤية متبصرة
يحتاج كل فريق إلى رؤية تتألف من غرض مشترك، وقيم جوهرية وأهداف ممتدة. إن مسؤوليتك، بصفتك قائد فريق، تتمثل في إعداد هذه الرؤية وإيصال فحواها. ستتعلم في هذه الوحدة كيف تصبح قائدًا صاحب رؤية متبصرة.
إرساء أهداف وتوقعات فعّالة
بصفتك قائدًا، فإن أحد أهم أدوارك يتمثل في إرساء أهداف وتوقعات واضحة. في هذه الوحدة، ستتعلم كيف يكون الهدف فعّالاً، وكيف تجعل الأهداف مُحفِّزة وذات مغزى، والمخاطر المتعلقة بإرساء أهداف صعبة أو مُحدَّدة للغاية.
فهم الاحتياجات البشرية ودوافع الأداء عبر الثقافات
عند قيادتك للأشخاص، يجب عليك فهم ما يُحفِّز الأشخاص على اتخاذ الإجراء والمساهمة لصالح الفريق. ستتعلم في هذه الوحدة الاحتياجات الأساسية التي تمثل دافعًا للسلوك البشري، وستتعلم كيفية الاستفادة من هذه الاحتياجات لتعزيز التحفيز في فريقك.
المواءمة بين المكافآت والسلوك
يُعتبر عدم وجود مواءمة بين المكافآت والسلوك المنشود واحدًا من المشكلات الأكثر شيوعًا في المؤسسات. ويُعتبر التعقيب غير الفعّال على الأداء مشكلة شائعة أخرى. ستتعلم في هذه الوحدة كيفية المواءمة بين المكافآت والسلوك وتقديم تعقيب فعّال لتحفيز الأداء في فريقك.
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