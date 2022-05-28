About this Course

1,952 recent views
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Approx. 15 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Modeling
  • Smart Criteria
  • Communication
  • Nonverbal Communication
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

كيف تصبح قائدًا صاحب رؤية متبصرة

5 hours to complete
18 videos (Total 104 min), 9 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

إرساء أهداف وتوقعات فعّالة

4 hours to complete
8 videos (Total 52 min), 4 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

فهم الاحتياجات البشرية ودوافع الأداء عبر الثقافات

2 hours to complete
12 videos (Total 98 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

4 hours to complete

المواءمة بين المكافآت والسلوك

4 hours to complete
12 videos (Total 72 min), 8 readings, 2 quizzes

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