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Back to التفاوض الدولي وبين الثقافات

Learner Reviews & Feedback for التفاوض الدولي وبين الثقافات by ESSEC Business School

5.0
stars
35 ratings
9 reviews

About the Course

ندرك جميعًا أنّ الاختلافات الثقافية مهمة وأنها تؤثر على كيفية تفاعلنا مع الآخرين في العمل وأثناء ممارستنا للأنشطة الترفيهية. ولكن ما المقصود بالثقافة تحديدًا وكيف تؤثر على التفاوض بشكلٍ خاص؟ ستساعدك هذه الدورة التدريبية على توخّي الدقة بشكلٍ أكبر فيما يتعلَّق بالأبعاد المختلفة للثقافة من منطقة أو دولة إلى غيرها مع مساعدتك على تجنُّب تسطيح الأفكار واستخدام الكليشيهات والصور النمطية، كما أنها ستساعدك على إدراك ثقافتك بشكلٍ أفضل.‏ بالإضافة إلى ذلك، سترشدك وحدات الدورة التدريبية إلى فهم أفضل للأوقات التي تؤثر فيها الاختلافات الثقافية على الأبعاد المختلفة للتفاوض، وهي: الناس والمشكلات والعمليات وكيفية حدوث هذا التأثير. وبفضل هذا الفهم، سيتحسَّن مستوى وعيك واستعدادك وإستراتيجيتك عند مواجهة مفاوضين من ثقافات ومناطق مختلفة عن ثقافتك والمنطقة التي تنتمي إليها. وستلمس أيضًا تحسُّنًا في قدرتك على التوقُّع وفي ردة فعلك ومستوى مرونتك في التفاوض.‏ كما ستتناول هذه الدورة التدريبية أساليب تفاوض محلية ودولية مميَّزة بشكلٍ عملي (سنُلقي نظرة على الأساليب المتبعة في فرنسا والصين وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط). بالإضافة إلى ذلك، تبرز دراسة التفاوض في بيئتين تحويان ثقافات متعددة (وهما مؤسسات الاتحاد الأوروبي من جهة ومؤتمر الأطراف المعني بالمناخ في دورته الواحدة والعشرين المنعقد في باريس من جهة أخرى) أهمية عمليات التفاوض الفعّال لتحقيق نتائج قِوامها الكفاءة والعدل على حد سواء.‏...
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1 - 9 of 9 Reviews for التفاوض الدولي وبين الثقافات

By ALI N A A

Jul 22, 2020

دورة مميزة وتساعدك على فن واسرار التفاوض والنجاح بالحياة العملية والتجارية

By NAWAL A K N

Dec 7, 2020

ممتازة وفيها كمية من الحقائق والبيانات المهمة لأي متفاوض

By Maged H M A

Feb 12, 2021

excellent course

By Taleb A

Aug 29, 2020

Very Good Course

By Mona A A

May 16, 2020

ممتازة

By Hassan A D A A

Aug 19, 2021

Grate

By Mohamed A I A

Jul 4, 2021

Great

By ALI m A

May 27, 2020

الدور

By BOUZOURAA H

Apr 26, 2020

شكرا لكل المشرفين على هاته الدورة التكوينية . وفقكم الله

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