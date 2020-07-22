Learner Reviews & Feedback for التفاوض الدولي وبين الثقافات by ESSEC Business School
5.0
stars
35 ratings
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9 reviews
About the Course
ندرك جميعًا أنّ الاختلافات الثقافية مهمة وأنها تؤثر على كيفية تفاعلنا مع الآخرين في العمل وأثناء ممارستنا للأنشطة الترفيهية. ولكن ما المقصود بالثقافة تحديدًا وكيف تؤثر على التفاوض بشكلٍ خاص؟
ستساعدك هذه الدورة التدريبية على توخّي الدقة بشكلٍ أكبر فيما يتعلَّق بالأبعاد المختلفة للثقافة من منطقة أو دولة إلى غيرها مع مساعدتك على تجنُّب تسطيح الأفكار واستخدام الكليشيهات والصور النمطية، كما أنها ستساعدك على إدراك ثقافتك بشكلٍ أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، سترشدك وحدات الدورة التدريبية إلى فهم أفضل للأوقات التي تؤثر فيها الاختلافات الثقافية على الأبعاد المختلفة للتفاوض، وهي: الناس والمشكلات والعمليات وكيفية حدوث هذا التأثير. وبفضل هذا الفهم، سيتحسَّن مستوى وعيك واستعدادك وإستراتيجيتك عند مواجهة مفاوضين من ثقافات ومناطق مختلفة عن ثقافتك والمنطقة التي تنتمي إليها. وستلمس أيضًا تحسُّنًا في قدرتك على التوقُّع وفي ردة فعلك ومستوى مرونتك في التفاوض.
كما ستتناول هذه الدورة التدريبية أساليب تفاوض محلية ودولية مميَّزة بشكلٍ عملي (سنُلقي نظرة على الأساليب المتبعة في فرنسا والصين وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط). بالإضافة إلى ذلك، تبرز دراسة التفاوض في بيئتين تحويان ثقافات متعددة (وهما مؤسسات الاتحاد الأوروبي من جهة ومؤتمر الأطراف المعني بالمناخ في دورته الواحدة والعشرين المنعقد في باريس من جهة أخرى) أهمية عمليات التفاوض الفعّال لتحقيق نتائج قِوامها الكفاءة والعدل على حد سواء....
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1 - 9 of 9 Reviews for التفاوض الدولي وبين الثقافات
By ALI N A A
•
Jul 22, 2020
دورة مميزة وتساعدك على فن واسرار التفاوض والنجاح بالحياة العملية والتجارية
By NAWAL A K N
•
Dec 7, 2020
ممتازة وفيها كمية من الحقائق والبيانات المهمة لأي متفاوض
By Maged H M A
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Feb 12, 2021
excellent course
By Taleb A
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Aug 29, 2020
Very Good Course
By Mona A A
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May 16, 2020
ممتازة
By Hassan A D A A
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Aug 19, 2021
Grate
By Mohamed A I A
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Jul 4, 2021
Great
By ALI m A
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May 27, 2020
الدور
By BOUZOURAA H
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Apr 26, 2020
شكرا لكل المشرفين على هاته الدورة التكوينية . وفقكم الله