ندرك جميعًا أنّ الاختلافات الثقافية مهمة وأنها تؤثر على كيفية تفاعلنا مع الآخرين في العمل وأثناء ممارستنا للأنشطة الترفيهية. ولكن ما المقصود بالثقافة تحديدًا وكيف تؤثر على التفاوض بشكلٍ خاص؟
التفاوض الدولي وبين الثقافاتESSEC Business School
About this Course
Offered by
ESSEC Business School
For over a century, ESSEC has been developing a state-of-the-art educational program that gives the individual pride of place in its learning model, promoting the values of freedom, openness, innovation and responsibility. Preparing future managers to reconcile personal interests with collective responsibility, giving consideration to the common good in their decision-making, and weighing economic challenges against the social costs are some of the objectives ESSEC has set for itself. Its ultimate goal? To create a global world that has meaning for us all.
Syllabus - What you will learn from this course
الثقافة والتفاوض
سنرشدك هنا إلى فهم أعمق للثقافات من خلال النظر إلى أوجه اختلافها عبر عدد صغير من الأبعاد المشتركة، مثل التعامل مع مفهوم المخاطر والسلطة والفرد والوقت وما إلى ذلك. وسنساعدك أيضًا على تجنُّب تسطيح الأفكار واستخدام الكليشيهات والصور النمطية التي من شأنها الإضرار بموقفك أثناء التفاوض في بعض الأحيان.
تأثير الثقافة على البُعد الإجرائي لعملية التفاوض
في هذه الوحدة، ستركّز اهتمامك على الجوانب المختلفة للتواصل اللفظي أو غير اللفظي على حدٍ سواء وسترى أهمية الاختلافات الثقافية بالنسبة لهذه الجوانب. سنعرِض لك أيضًا مدى اعتماد الحوار البنّاء في المفاوضات بين الثقافات على فهم العديد من الاختلافات في السلوك - بدءًا من الاختلافات في الإتيكيت والتأدّب إلى الطريقة التي يتم بها التعبير عن العواطف أو إخفاؤها.
تأثير الثقافة على البُعد البشري لعملية التفاوض
تتناول هذه الوحدة كيفية تحقيق التوازن بين الأهمية التي نوليها للثقافة وللسياق وللطابع الشخصي أثناء المفاوضات بين الثقافات. وبالإضافة إلى تحقيق التوازن بين هذه العناصر، توفّر لك هذه الوحدة أيضًا رؤية شاملة لإستراتيجيات التكيُّف المختلفة التي يمكنك اتباعها وفقًا لمدى معرفتك بثقافة المفاوض الآخر.
أمثلة محددة
في الوحدة النهائية، سندرس بعض أساليب التفاوض المحلية والدولية (وتحديدًا الأساليب المتبعة في فرنسا والصين وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط) لإلقاء الضوء على بعض أبرز أوجه الاختلاف المفيدة للمفاوضين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، سنلقي نظرة على بيئات متعددة الأطراف والثقافات للتفاوض من خلال التركيز على مفاوضات مؤسسات الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، وعلى مفاوضات مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ في دورته الواحدة والعشرين المنعقد في باريس، وسنطّلع أيضًا على أهمية الإجراءات المتبَّعة في نجاح المفاوضات عبر الثقافات المختلفة. سيساعدك كل ما سبق على تحليل ثقافة التفاوض الخاصة بك واستكشافها.
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