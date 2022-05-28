About this Course

2,038 recent views
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Intermediate Level
Approx. 12 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 12 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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ESSEC Business School

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

الثقافة والتفاوض

3 hours to complete
7 videos (Total 32 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

تأثير الثقافة على البُعد الإجرائي لعملية التفاوض

3 hours to complete
6 videos (Total 26 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

تأثير الثقافة على البُعد البشري لعملية التفاوض

2 hours to complete
6 videos (Total 26 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

أمثلة محددة

5 hours to complete
6 videos (Total 35 min)

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