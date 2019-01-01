Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن المشتقات وإدارة المخاطر by Alfaisal University | KLD
About the Course
تتعدد المخاطر التي تواجه الأعمال، بدءاً من مخاطر الصناعة نفسها (Business Risk) مثل المبيعات المسترجعة، وهي مخاطر يمكن مواجهتها، وصولاً إلى مخاطر أخرى متعلقة بأسواق المال (Financial Risks) مثل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وأسعار صرف العملات، وهي أكثر خطورة من مخاطر الصناعة لأنها خارج سيطرة الشركات، لذا ظهرت العديد من الوسائل مثل المشتقات (Derivatives) لمواجهة هذا النوع من المخاطر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم المشتقات وإدارة المخاطر، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على مميزات وعيوب المشتقات، استعراض المتعاملين في المشتقات، فهم المقصود بمصطلح المشتقات وأنواعها....