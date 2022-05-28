علم الاقتصاد (Economics) يتعلق بصورة مباشرة بحياة الإنسان، وسواء كان الإنسان منتجاً أو مستهلكاً أو مستثمراً أو من صنّاع القرار، فإنه يواجه دائماً قرارات اقتصادية مختلفة، متعلقة بحياته العملية أو الشخصية مما يجعل علم الاقتصاد (Economics) مهماً ومفيداً.
مقدمة في علم الاقتصاد | Introduction to EconomicsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الاقتصاد
What you will learn
شرح العديد من المفاهيم الاقتصادية التي ستساعدك على التعرف على مبادئ علم الاقتصاد
التعرف على أهمية علم الاقتصاد للأفراد والدول
فهم كيفية الاستفادة من هذه المفاهيم في صنع القرارات المتعلقة بحياتك مثل قرارات الاستثمار أو الادخار وغيرها
خبرة في مجال الاقتصاد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة في علم الاقتصاد
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية الاستفادة من هذه المفاهيم في صنع القرارات المتعلقة بحياتك مثل قرارات الاستثمار أو الادخار وغيرها، التعرف على أهمية علم الاقتصاد للأفراد والدول، شرح العديد من المفاهيم الاقتصادية التي ستساعدك على التعرف على مبادئ علم الاقتصاد.
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