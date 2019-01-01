Learner Reviews & Feedback for مقدمة في علم الاقتصاد | Introduction to Economics by Alfaisal University | KLD
About the Course
علم الاقتصاد (Economics) يتعلق بصورة مباشرة بحياة الإنسان، وسواء كان الإنسان منتجاً أو مستهلكاً أو مستثمراً أو من صنّاع القرار، فإنه يواجه دائماً قرارات اقتصادية مختلفة، متعلقة بحياته العملية أو الشخصية مما يجعل علم الاقتصاد (Economics) مهماً ومفيداً.
تظهر الحاجة الماسة لعلم الاقتصاد (Economics) عندما يواجه الإنسان الموارد الإنتاجية النادرة أمام الاحتياجات المتعددة التي يواجهها، فعلم الاقتصاد (Economics) هو العلم الذي يهتم بدراسة الكيفية التي يتم فيها استخدام موارد إنتاج السلع والخدمات المختلفة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بالاطلاع على مقدمة في الاقتصاد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية الاستفادة من هذه المفاهيم في صنع القرارات المتعلقة بحياتك مثل قرارات الاستثمار أو الادخار وغيرها، التعرف على أهمية علم الاقتصاد للأفراد والدول، شرح العديد من المفاهيم الاقتصادية التي ستساعدك على التعرف على مبادئ علم الاقتصاد....