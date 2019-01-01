Learner Reviews & Feedback for القرارات الاستثمارية باستخدام معيار صافي القيمة الحالية by Alfaisal University | KLD
About the Course
الاستثمار بصورة صحيحة له أهمية كبيرة فهو من العوامل الهامة في نمو الاقتصاد بصورة عامة ونمو أموال المستثمرين (Investors) بصورة خاصة، لذا يجب أن يكون الاستثمار على أساس علمي مدروس حيث أن الخطأ يؤدي إلى خسائر أعمال (Business Losses)، ويكون ذلك باستخدام المعيار الأكثر شيوعاً في عالم المال (Finance) وهو معيار صافي القيمة الحالية (Net Present Value NPV).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم القرارات الاستثمارية باستخدام معيار صافي القيمة الحالية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية اتخاذ قرار استثماري صحيح باستخدام صافي القيمة الحالية، شرح مفهوم معيار صافي القيمة الحالية، توضيح المقصود بالاستثمار الجيد....