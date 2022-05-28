دليل الاستثمار - (Investment Guide)

تواجه العديد من الدول في يومنا هذا ظاهرة خطيرة وهي التضخم (Inflation)، التي تؤدي إلى انخفاض القيمة الفعلية للنقود، لذا يجب على الأفراد والشركات السعي نحو الحفاظ على أموالهم ومصالحهم عن طريق الاستثمار (Investment) بطرق مختلفة، لكن يجب أولاً دراسة كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة (Investment Decisions) لتجنب أو تقليل الخسائر المحتملة.
دليل الاستثمار | Investment GuideAlfaisal University | KLD
About this Course
معلومات أساسية عن الاستثمار
What you will learn
فهم الفرق بين مفهوم الاستثمار ومفهوم التمويل والتعرف على المصادر المستخدمة لتمويل الاستثمار
فهم وظيفة وأنواع الأسواق المالية والتعرف على المقصود بالوسطاء الماليين
توضيح أنواع الأدوات المالية
شرح كيفية التخطيط لاستثمارك واتخاذ قرار استثماري
Skills you will gain
- أنواع الأدوات المالية
- مفهوم الاستثمار والتمويل
- أنواع الأسواق المالية ووظيفتها
- مصادر تمويل الاستثمار
- كيفية التخطيط واتخاد قرار استثماري
معلومات أساسية عن الاستثمار
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
دليل الاستثمار - (Investment Guide)
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية التخطيط لاستثمارك واتخاذ قرار استثماري، توضيح أنواع الأدوات المالية، التعرف على المقصود بالوسطاء الماليين، فهم وظيفة وأنواع الأسواق المالية، التعرف على المصادر المستخدمة لتمويل الاستثمار، فهم الفرق بين مفهوم الاستثمار ومفهوم التمويل.
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