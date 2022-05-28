About this Course

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Beginner Level

معلومات أساسية عن الاستثمار

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم الفرق بين مفهوم الاستثمار ومفهوم التمويل والتعرف على المصادر المستخدمة لتمويل الاستثمار

  • فهم وظيفة وأنواع الأسواق المالية والتعرف على المقصود بالوسطاء الماليين

  • توضيح أنواع الأدوات المالية

  • شرح كيفية التخطيط لاستثمارك واتخاذ قرار استثماري

Skills you will gain

  • أنواع الأدوات المالية
  • مفهوم الاستثمار والتمويل
  • أنواع الأسواق المالية ووظيفتها
  • مصادر تمويل الاستثمار
  • كيفية التخطيط واتخاد قرار استثماري
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

معلومات أساسية عن الاستثمار

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

دليل الاستثمار - (Investment Guide)

2 hours to complete
10 videos (Total 44 min), 1 reading, 6 quizzes

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