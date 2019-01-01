Learner Reviews & Feedback for دليل الاستثمار | Investment Guide by Alfaisal University | KLD
About the Course
تواجه العديد من الدول في يومنا هذا ظاهرة خطيرة وهي التضخم (Inflation)، التي تؤدي إلى انخفاض القيمة الفعلية للنقود، لذا يجب على الأفراد والشركات السعي نحو الحفاظ على أموالهم ومصالحهم عن طريق الاستثمار (Investment) بطرق مختلفة، لكن يجب أولاً دراسة كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة (Investment Decisions) لتجنب أو تقليل الخسائر المحتملة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم دليل الاستثمار، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية التخطيط لاستثمارك واتخاذ قرار استثماري، توضيح أنواع الأدوات المالية، التعرف على المقصود بالوسطاء الماليين، فهم وظيفة وأنواع الأسواق المالية، التعرف على المصادر المستخدمة لتمويل الاستثمار، فهم الفرق بين مفهوم الاستثمار ومفهوم التمويل....