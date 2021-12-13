Learner Reviews & Feedback for أمان تكنولوجيا المعلومات: الحماية من الهجمات الرقمية by Google
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About the Course
تغطي هذه الدورة مجموعة متنوعة من المفاهيم والأدوات وأفضل الممارسات المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات. وهي تتناول التهديدات والهجمات والأشكال العديدة التي قد تتخذها. سنقدم لك بعض المعلومات التمهيدية عن خوارزميات التشفير وكيفية استخدامها لتأمين البيانات. ثم نستعرض بالتفصيل ثلاثة من جوانب أمان المعلومات، وهي المصادقة والترخيص والمحاسبة. سنغطي أيضًا حلول أمان الشبكات المتنوعة التي تشمل جدران الحماية وخيارات تشفير الشبكات اللاسلكية Wifi. وتكتمل الدورة بتجميع كل هذه العناصر معًا في بنية أمنية عميقة ومتعددة الطبقات، يلي ذلك توصيات حول كيفية دمج ثقافة الأمان في مؤسستك أو لدى أعضاء فريقك.
في نهاية هذه الدورة، ستفهم ما يلي:
● طريقة عمل خوارزميات وتقنيات التشفير المختلفة فضلًا عن مزاياها وعيوبها.
● أنظمة وأنواع المصادقة المختلفة.
● الفرق بين المصادقة والترخيص
●كيفية تقييم المخاطر المحتملة والتوصية بالطرق التي من شأنها تقليل المخاطر.
● أفضل الممارسات الخاصة بتأمين الشبكة.
● كيفية مساعدة الآخرين في فهم مصطلحات الأمان وحماية أنفسهم....
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By Fethi O
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Dec 13, 2021
The course contains everything you need to get into IT