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Back to ІТ-безпека: захист від цифрового кібершахрайства

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About the Course

Цей курс охоплює широкий спектр понять ІТ-безпеки, інструментів та найкращих практик. У ньому представлено загрози й атаки, а також багато способів їхнього прояву. Ми розповімо вам про алгоритми шифрування та про те, як вони використовуються для захисту даних. Далі ми розглянемо три аспекти інформаційної безпеки: автентифікацію, авторизацію та облік. Ми також розглянемо рішення мережевої безпеки, починаючи брандмауерами й закінчуючи параметрами шифрування Wi-Fi. Курс завершується об’єднанням усіх цих елементів у багаторівневу, поглиблену архітектуру безпеки, а потім рекомендаціями щодо того, як інтегрувати культуру безпеки у вашу організацію чи команду. Пройшовши цей курс, ви зрозумієте: ● як працюють різні алгоритми та методи шифрування, а також їхні переваги та обмеження; ● різні системи та типи автентифікації; ● різницю між автентифікацією та авторизацією; ● як оцінити потенційні ризики та рекомендувати способи їхнього зниження; ● найкращі практики захисту мережі; ● як допомогти іншим зрозуміти поняття безпеки та захистити себе....
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