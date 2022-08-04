Learner Reviews & Feedback for ІТ-безпека: захист від цифрового кібершахрайства by Google
About the Course
Цей курс охоплює широкий спектр понять ІТ-безпеки, інструментів та найкращих практик. У ньому представлено загрози й атаки, а також багато способів їхнього прояву. Ми розповімо вам про алгоритми шифрування та про те, як вони використовуються для захисту даних. Далі ми розглянемо три аспекти інформаційної безпеки: автентифікацію, авторизацію та облік. Ми також розглянемо рішення мережевої безпеки, починаючи брандмауерами й закінчуючи параметрами шифрування Wi-Fi. Курс завершується об’єднанням усіх цих елементів у багаторівневу, поглиблену архітектуру безпеки, а потім рекомендаціями щодо того, як інтегрувати культуру безпеки у вашу організацію чи команду.
Пройшовши цей курс, ви зрозумієте:
● як працюють різні алгоритми та методи шифрування, а також їхні переваги та обмеження;
● різні системи та типи автентифікації;
● різницю між автентифікацією та авторизацією;
● як оцінити потенційні ризики та рекомендувати способи їхнього зниження;
● найкращі практики захисту мережі;
● як допомогти іншим зрозуміти поняття безпеки та захистити себе....