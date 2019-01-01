Learner Reviews & Feedback for برمجة Java: المصفوفات، والقوائم، والبيانات المصنفة by Duke University
About the Course
يمكنك الاعتماد على المهارات الهندسية للبرامج التي تعلمتها في "برمجة Java: حل المشكلات باستخدام البرامج" من خلال تعلم بني بيانات جديدة. استخدم بني البيانات هذه لإنشاء برامج أكثر تعقيدًا تستخدم خصائص Java الموجهة للكائن. في نهاية الدورة التدريبي، سيكون بإمكانك كتابة برنامج تشفير وبرنامج لكسر خوارزمية التشفير الخاصة بك.
بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبي، سيكون بإمكانك:
1. قراءة البيانات وكتابتها من/إلى الملفات؛
2. حل المشكلات المتعلقة بملفات البيانات؛
3. إجراء تحليلات كمية للبيانات (على سبيل المثال، إيجاد الحدود القصوى والحدود الدنيا والمعدلات المتوسطة)؛
4. تخزين البيانات ومعالجتها في مصفوفة أو Arraylist؛
5. الجمع بين فئات متعددة لحل مشكلات أكبر؛
6. استخدام العناصر التكرارية والمجموعات (بما في ذلك الخرائط) في Java....