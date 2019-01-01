Learner Reviews & Feedback for التفاعل مع لغة البرمجة جافا سكريبت by University of Michigan
About the Course
إذا كنت ترغب في الانتقال بموقع الويب الخاص بك إلى المستوى التالي، فإن القدرة على تضمين التفاعل أمر لا بد منه. ولكن عليك إضافة بعض من أنواع الخصائص التي تتطلب لغة برمجة أقوى من HTML5 أو CSS3 كما يمكن أن تزودك لغة البرمجة جافا سكريبت بما تحتاج إليه. ومن خلال الفهم الأساسي للغة، يمكنك إنشاء صفحة تتفاعل مع الأحداث الشائعة مثل تحميل الصفحات والنقر بالفأرة والتحرك بها وحتى إدخال لوحة المفاتيح.
سيعرّفك هذا المساق على أساسيات لغة البرمجة جافا سكريبت. سنتناول بعض المفاهيم مثل المتغيرات والحلقات والدوال وحتى بعض الشيء حول أدوات التصحيح البرمجي. ستعرف أيضًا كيفية استخدام نموذج كائن المستند بواسطة لغة البرمجة جافا سكريبت لتحديد أجزاء معينة من الصفحة وتعديلها. وعقب انتهاء المساق، سيتمكن المتعلمون من التفاعل مع أحداث نموذج كائن المستند وتغيير محتويات الصفحة وتصميمها بشكل ديناميكي. سينتهي المساق بمشروع نهائي –وهو إنشاء نموذج إتش تي إم إل تفاعلي بحيث يقبل الإدخال ويتحقق منه.
وُيعد هذا هو المساق الثالث الخاص تصميم الويب للجميع. يُتوقع أن تحظى بإلمامٍ جوهريٍ للغتي HTML و CSS عند الالتحاق بهذا المساق. وتصب المساقات الأخرى تركيزها على تعزيز التصميم من خلال التصميم المستجيب وإتمام مشروع كابستون....