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Learner Reviews & Feedback for 工程資訊管理 BIM 基礎 by National Taiwan University

4.7
stars
81 ratings
14 reviews

About the Course

這門課是「CAD/BIM技術與應用」專項課程的第五門課，屬於BIM系列課程：「工程資訊管理BIM基礎」、「工程資訊管理BIM塑模」及「工程資訊管理BIM應用」的第一門課。 修習這門課之前，應具備工程繪圖的基礎觀念，並能讀懂工程圖說，了解工程圖說符號所代表的意義。此外，也需具備3D建模的基礎觀念，並嘗試建立自己的3D模型。「CAD/BIM技術與應用」專項課程的「工程圖學2D CAD」、「工程圖學2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學3D CAD專題」課程，可提供修習這門課前所需具備的相關知識。 這門課將提供BIM的基礎知識，學習者能理解BIM在建築土木產業發展的現況，並欣賞工程師們如何運用BIM技術，提升工程的效率、品質與安全。我們相信，唯有親自動手操作，才能真正的學會BIM。因此，除了基礎的觀念外，這門課也將介紹如何檢視BIM模型中的資訊，讓工程師們可透過BIM模型，討論工程難題，並可以運用BIM相關的軟體工具，找到所需的工程資訊。 想知道什麼是BIM嗎？這門課適合想了解BIM知識的工程師與土木相關領域的管理階層人士修習。課程中所教授的BIM知識與軟體工具，能幫助了解全觀的BIM知識；所教授的軟體操作技能，能讓使用者檢視BIM模型中的資訊，並一窺BIM模型的資訊架構。 預估所需學習總時間：18小時。...
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1 - 14 of 14 Reviews for 工程資訊管理 BIM 基礎

By 张雨森

Apr 8, 2016

这门课程让我从较高角度认识了BIM技术和应用，BIM是建筑设计和施工的未来，是科技的顺其自然发展而来的产物，值得继续学下去！

By song c

Oct 16, 2015

谢教授团队讲述的BIM概念很到位，从中学习到很多知识。继续学习BIM，为未来的转型做好准备。

By 蔡诗雨

Feb 15, 2016

很好的入门课程，理论与实操相结合，加深了本人对于bim各种概念的理解

By Liujiarong

Oct 14, 2017

老师讲得很棒，课件也制作的很精心。对BIM有了很好的了解，谢谢

By 翁志海

Aug 23, 2015

通俗易懂，讲的很认真，观点中立，没有那种商业化的的感觉。

By 黄洁

Apr 3, 2016

老師講的很詳細，謝謝老師！

By 张艺城

Dec 6, 2015

很不错，台大的讲授很好

By penghsinyi

Oct 7, 2017

good!

By lichuangye

Apr 4, 2017

good

By 张雨童

Aug 12, 2017

非常好

By Xin L

Oct 6, 2015

It's a very good introductory course of BIM. But the reading content can actually convert into lectures which could be more attractive. Some of the assignments contain out-of-class information and brought me a little bit of trouble. Hope this part of content could be included into lectures.

By 陳淑儀

Jan 31, 2019

很棒的一個單位,讓大家可以依照自己的時間

上課,課程內容也讓初學者容易上手

By He H

Jun 12, 2019

Revit 版本太老了 请更换新版本。

By 汤和果

Aug 20, 2015

个人感觉谢老师不是很适合讲课，更适合做研究。课程中提供了不少阅读材料（谢老师所写）。影片中的内容和材料的内容基本一致，但是老师的讲解不如直接看阅读材料来得清晰明了。实作影片制作上不是讲解和操作一起录制的（另外有人操作），感觉看起来有点不同步。作业十分简单，测验基本都是判断题，稍微认真看过课程影片就能够回答正确。同伴互评的作业都是基础的软件操作，也十分简单。这门课程主要讲 BIM 的概念，相对来说 BIM 的历史，发展与应用多一些。还是期待第二门实作课程。

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