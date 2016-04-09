By 张雨森•
Apr 8, 2016
这门课程让我从较高角度认识了BIM技术和应用，BIM是建筑设计和施工的未来，是科技的顺其自然发展而来的产物，值得继续学下去！
By song c•
Oct 16, 2015
谢教授团队讲述的BIM概念很到位，从中学习到很多知识。继续学习BIM，为未来的转型做好准备。
By 蔡诗雨•
Feb 15, 2016
很好的入门课程，理论与实操相结合，加深了本人对于bim各种概念的理解
By Liujiarong•
Oct 14, 2017
老师讲得很棒，课件也制作的很精心。对BIM有了很好的了解，谢谢
By 翁志海•
Aug 23, 2015
通俗易懂，讲的很认真，观点中立，没有那种商业化的的感觉。
By 黄洁•
Apr 3, 2016
老師講的很詳細，謝謝老師！
By 张艺城•
Dec 6, 2015
很不错，台大的讲授很好
By penghsinyi•
Oct 7, 2017
good!
By lichuangye•
Apr 4, 2017
good
By 张雨童•
Aug 12, 2017
非常好
By Xin L•
Oct 6, 2015
It's a very good introductory course of BIM. But the reading content can actually convert into lectures which could be more attractive. Some of the assignments contain out-of-class information and brought me a little bit of trouble. Hope this part of content could be included into lectures.
By 陳淑儀•
Jan 31, 2019
很棒的一個單位,讓大家可以依照自己的時間
上課,課程內容也讓初學者容易上手
By He H•
Jun 12, 2019
Revit 版本太老了 请更换新版本。
By 汤和果•
Aug 20, 2015
个人感觉谢老师不是很适合讲课，更适合做研究。课程中提供了不少阅读材料（谢老师所写）。影片中的内容和材料的内容基本一致，但是老师的讲解不如直接看阅读材料来得清晰明了。实作影片制作上不是讲解和操作一起录制的（另外有人操作），感觉看起来有点不同步。作业十分简单，测验基本都是判断题，稍微认真看过课程影片就能够回答正确。同伴互评的作业都是基础的软件操作，也十分简单。这门课程主要讲 BIM 的概念，相对来说 BIM 的历史，发展与应用多一些。还是期待第二门实作课程。