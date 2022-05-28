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Instructor

Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 minutes to complete

开课致辞

3 minutes to complete
2 videos (Total 3 min)
6 hours to complete

WEEK1：第一章 超级细菌的肆虐

6 hours to complete
6 videos (Total 46 min), 1 reading, 9 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

WEEK2：第二章 抗菌药的发现历史

5 hours to complete
6 videos (Total 48 min)
Week
3

Week 3

5 hours to complete

WEEK3：第三章 抗菌药的分类与机制

5 hours to complete
6 videos (Total 56 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

WEEK4：第四章 抗菌药的不良反应

5 hours to complete
6 videos (Total 40 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

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