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Learner Reviews & Feedback for 《论语》的智慧 by Xi'an Jiaotong University

4.6
stars
40 ratings
10 reviews

About the Course

《论语》是研究孔子思想的根本依据。这是一部百科全书式的著作。它以仁学为核心，深刻阐发了为人、为学、为政三位一体的智慧，是取之不竭、用之不尽的精神宝藏。它穿越了二千多年历史遂道，至今不仅未减其色，而且历久弥新，正在重新焕发蓬勃生机。 《论语》是儒学乃至中国传统文化最重要的著作，它在中国文化史上的地位，绝不亚于《圣经》对西方文化的作用，素有“中国的圣经”之称。它对中国乃整个人类文明的发展均产生了不可估量的影响。它属于中国，也属于世界，是全人类共同的文化瑰宝。 本课程主要分三大部分：《论语》其书、《论语》真谛、现代价值，着重阐发了为人、为学、为政的智慧及其现代应用。...
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1 - 10 of 10 Reviews for 《论语》的智慧

By Andy L

Mar 17, 2019

The course helped me to understand in a more comprehensive manner the wisdom of 论语。It also helped to pace me to complete a fairly difficult classic on leadership and management by 孔子. I would like to record my deepest appreciation to Professor 陆卫明 for putting this course together. Thank you!

By 关关

Dec 15, 2016

从本课程开始，让我对论语有更深入的了解，内容贯穿生活、学习和工作。

谢谢老师的课程给我们的启蒙，受益匪浅。

By 黄粱一渡喜迁莺

Oct 5, 2016

通过对本课程的学习，受益匪浅，衷心感谢陆老师，也特别感谢课程团队的各位老师。祝大家工作顺利，治业有成。

By ying z

Jan 1, 2021

题目比较难，好在还是通过所有考试，拿到证书了

By 盛敏银

Jul 24, 2017

可以更加深刻地读懂《论语》这本书。

By Jessica W

Dec 28, 2016

老师年轻但是讲的还是感觉挺有见地的

By 魏磊 魏

Jul 8, 2018

老师讲清楚了论语的现代意义。

By Qiongwen X

Nov 3, 2020

收获多多

By lixifu

Jul 16, 2016

通过这个课程可以对论语有一个初步的了解，课程老师能结合当代实际情况讲解，还是比较好的，推荐。

By Hongmin L

Aug 13, 2016

这个课不能替代读原文，而且应该在对论语读过的情况下来听，多多读原文会好。

推荐南怀瑾的《论语别裁》

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