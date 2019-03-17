By Andy L•
Mar 17, 2019
The course helped me to understand in a more comprehensive manner the wisdom of 论语。It also helped to pace me to complete a fairly difficult classic on leadership and management by 孔子. I would like to record my deepest appreciation to Professor 陆卫明 for putting this course together. Thank you!
By 关关•
Dec 15, 2016
从本课程开始，让我对论语有更深入的了解，内容贯穿生活、学习和工作。
谢谢老师的课程给我们的启蒙，受益匪浅。
By 黄粱一渡喜迁莺•
Oct 5, 2016
通过对本课程的学习，受益匪浅，衷心感谢陆老师，也特别感谢课程团队的各位老师。祝大家工作顺利，治业有成。
By ying z•
Jan 1, 2021
题目比较难，好在还是通过所有考试，拿到证书了
By 盛敏银•
Jul 24, 2017
可以更加深刻地读懂《论语》这本书。
By Jessica W•
Dec 28, 2016
老师年轻但是讲的还是感觉挺有见地的
By 魏磊 魏•
Jul 8, 2018
老师讲清楚了论语的现代意义。
By Qiongwen X•
Nov 3, 2020
收获多多
By lixifu•
Jul 16, 2016
通过这个课程可以对论语有一个初步的了解，课程老师能结合当代实际情况讲解，还是比较好的，推荐。
By Hongmin L•
Aug 13, 2016
这个课不能替代读原文，而且应该在对论语读过的情况下来听，多多读原文会好。
推荐南怀瑾的《论语别裁》