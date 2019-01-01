Learner Reviews & Feedback for القيادة بدون سلطة | Leading without Authority by Alfaisal University | KLD
About the Course
نمو مستقبلك الشخصي والمهني مرتبط بصورة كبيرة ومباشرة بقدرتك على التأثير على الآخرين، لأن هذه القدرة تمكنك من قيادة وتوجيه الآخرين لمواجهة التحديات وتغيرات الظروف. ولكن هناك سؤالاً يفرض نفسه: هل تحتاج هذه الصفات القيادية إلى عبقرية فطرية يولد بها الإنسان؟ أما أنها صفات يمكن اكتسابها وصقلها وتطويرها؟
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الطاقة الإيجابية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الجوانب الرئيسية للقيادة الخفية وطرق تمكينها وتعزيزها، فهم أهم الآليات التي تحتاجها المؤسسة لاكتشاف القادة غير المرئيين، شرح المهارات الأساسية الواجب توفرها في القائد الخفي، التعرف على القائد الخفي ودوره داخل أية مؤسسة، إيضاح المقصود بالقيادة دون سلطة....