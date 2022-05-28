About this Course

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Beginner Level

أساسيات القيادة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • إيضاح المقصود بالقيادة دون سلطة

  • التعرف على القائد الخفي ودوره داخل أية مؤسسة

  • شرح المهارات الأساسية الواجب توفرها في القائد الخفي

  • فهم أهم الآليات التي تحتاجها المؤسسة لاكتشاف القادة غير المرئيين

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
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Beginner Level

أساسيات القيادة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

القيادة بدون سلطة - (Leading Without Authority)

2 hours to complete
8 videos (Total 46 min), 1 reading, 8 quizzes

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