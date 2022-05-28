نمو مستقبلك الشخصي والمهني مرتبط بصورة كبيرة ومباشرة بقدرتك على التأثير على الآخرين، لأن هذه القدرة تمكنك من قيادة وتوجيه الآخرين لمواجهة التحديات وتغيرات الظروف. ولكن هناك سؤالاً يفرض نفسه: هل تحتاج هذه الصفات القيادية إلى عبقرية فطرية يولد بها الإنسان؟ أما أنها صفات يمكن اكتسابها وصقلها وتطويرها؟
القيادة بدون سلطة | Leading without AuthorityAlfaisal University | KLD
About this Course
أساسيات القيادة
What you will learn
إيضاح المقصود بالقيادة دون سلطة
التعرف على القائد الخفي ودوره داخل أية مؤسسة
شرح المهارات الأساسية الواجب توفرها في القائد الخفي
فهم أهم الآليات التي تحتاجها المؤسسة لاكتشاف القادة غير المرئيين
أساسيات القيادة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
القيادة بدون سلطة - (Leading Without Authority)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الجوانب الرئيسية للقيادة الخفية وطرق تمكينها وتعزيزها، فهم أهم الآليات التي تحتاجها المؤسسة لاكتشاف القادة غير المرئيين، شرح المهارات الأساسية الواجب توفرها في القائد الخفي، التعرف على القائد الخفي ودوره داخل أية مؤسسة، إيضاح المقصود بالقيادة دون سلطة.
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