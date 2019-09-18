About this Course

28,236 recent views
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Approx. 15 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Test Preparation
  • Learning
  • Time management
  • Learning How To Learn
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Deep Teaching Solutions

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(6,115 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

ما هو التعلم؟

4 hours to complete
14 videos (Total 109 min), 4 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

التجميع

3 hours to complete
11 videos (Total 77 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

التسويف والذاكرة

4 hours to complete
14 videos (Total 106 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

النهضة التعليمية وإطلاق العنان لإمكانياتك

4 hours to complete
16 videos (Total 140 min), 3 readings, 3 quizzes

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TOP REVIEWS FROM تعّلم كيف تتعلم: أدوات ذهنية قوية لمساعدتك على إتقان موضوعات صعبة

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