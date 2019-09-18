تمنحك هذه الدورة التدريبية وصولاً سهلاً إلى أساليب تعلم لا تقدر بثمن يستخدمها خبراء في الفن والموسيقى والأدب والرياضيات والعلوم والرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. سنتعرّف على كيفية استخدام الدماغ لطريقتين مختلفتين تمامًا للتعلم وكيفية استيعابه للمعلومات (عن طريق تجميعها في وحدات). وسنتناول أيضًا أوهام التعلم وتقنيات الذاكرة والتعامل مع التسويف وأفضل الممارسات التي أظهرت الأبحاث فعاليتها في مساعدتك على إتقان الموضوعات الصعبة.
تعّلم كيف تتعلم: أدوات ذهنية قوية لمساعدتك على إتقان موضوعات صعبةDeep Teaching Solutions
About this Course
Skills you will gain
- Test Preparation
- Learning
- Time management
- Learning How To Learn
Offered by
Deep Teaching Solutions
Deep Teaching Solutions, LLC is a team that produces high-quality educational materials with the latest insights from neuroscience.
Syllabus - What you will learn from this course
ما هو التعلم؟
على الرغم من أن العقول الحية معقدة للغاية، فإن هذه الوحدة تستخدم الاستعارة والتجانس للمساعدة في تبسيط الأمور. سوف تكتشف العديد من طرق التفكير الأساسية المختلفة، وستتعلم كيفية استخدام هذه الطرق لتحسين عملية التعلم. ستتعرف أيضًا على أداة لمعالجة التسويف، وستحصل على بعض المعلومات العملية حول الذاكرة وستكتشف أفكارًا مفيدة ومفاجئة حول التعلم والنوم. <br><br>(لاحظ أن هذه الوحدة يجب أن لا تستغرق أكثر من ساعة، والوقت الإضافي المذكور يتعلق بأنشطة اختيارية بحتة.)
التجميع
في هذه الوحدة، سنتحدث أكثر عن وحدات المعلومات. هذه الوحدات عبارة عن حزم مدمجة من المعلومات يستطيع عقلك الوصول إليها بسهولة. سنتحدث عن كيفية تكوين وحدات المعلومات، وكيفية استخدامها لتحسين فهم المادة والإبداع فيها، كما سنتناول فائدة هذه الوحدات في تحسين أدائك في الاختبارات. وسنقوم أيضًا باستكشاف أوهام الكفاءة في التعلم وتحديات التعلم الزائد ومزايا تجميع المعلومات في وحدات.
التسويف والذاكرة
في هذه الوحدة، نتحدث عن فكرتين مترابطتين بشكل وثيق وهما التسويف والذاكرة. قد يستغرق تكوين وحدات قوية في الذاكرة طويلة المدى (وحدات يسهل الوصول إليها عن طريق الذاكرة قصيرة المدى) وقتًا. ولهذا يعد تعلم كيفية التعامل مع التسويف أمرًا في غاية الأهمية. وأخيرًا، نتحدث عن بعض أفضل الطرق للوصول إلى أقوى أنظمة الذاكرة طويلة المدى في الدماغ.
النهضة التعليمية وإطلاق العنان لإمكانياتك
في هذه الوحدة، سنتحدث أكثر عن الأفكار والتقنيات الهامة التي ستعزز من قدرتك على التعلم. وتتعرف أيضًا على كيفية التفاعل بشكل مثمر مع زملائك المتعلمين، وكيفية التعرف على نقاط قوتك، وكيفية تجنب "متلازمة المحتال". يستخدم الطيارون والجراحون قوائم مراجعة لمساعدتهم في مهامهم الحرجة؛ يمكنك استخدام قائمة مراجعة مماثلة لمساعدتك في الاستعداد للاختبارات. في النهاية، سوف تعرف المزيد حول متعة خوض حياة مليئة بالتعلم!
Reviews
- 5 stars80.53%
- 4 stars16.03%
- 3 stars2.79%
- 2 stars0.25%
- 1 star0.38%
TOP REVIEWS FROM تعّلم كيف تتعلم: أدوات ذهنية قوية لمساعدتك على إتقان موضوعات صعبة
جزيل الشكر لجميع الكادر التعليمي والفني وإلى لقاء قادم
الدورة متميزة وتعرفت من خلالها على أفضل أساليب التعلم
All thanks to all those who tried to present and prepare this amazing training course.
اضافه جديدة ومعلومات رائعة حول التغلم واساليب التعلم الفعالة
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