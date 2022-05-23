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Offered by

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The Chinese University of Hong Kong

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The University of Melbourne

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

基础约束编程

8 hours to complete
8 videos (Total 268 min), 3 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

7 hours to complete

高阶约束编程

7 hours to complete
6 videos (Total 217 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

6 hours to complete

混合整数线性规划

6 hours to complete
5 videos (Total 166 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

8 hours to complete

局部搜索

8 hours to complete
9 videos (Total 265 min), 2 readings, 1 quiz

Frequently Asked Questions

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