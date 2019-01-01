Learner Reviews & Feedback for هيكلة مشاريع التعلم الآلي by DeepLearning.AI
About the Course
ستتعلم كيفية بناء مشروع تعلم آلي ناجح. إذا كنت تطمح في أن تكون قائدًا تقنيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعرف كيفية تحديد اتجاه عمل فريقك فسيوضح لك هذا المساق كيفية القيام بذلك.
لم يتم تدريس الكثير من هذا المحتوى في أي مكان آخر، وهو مستمد من تجربتي في بناء وتشكيل العديد من منتجات التعلم المتعمق. يحتوي هذا المساق كذلك على "محاكي طيران" مما تتيح لك ممارسة عملية صنع القرار كقائد لمشروع التعلم الآلي. مما يمنحك "خبرة صناعية" قد تحصل عليها بخلاف ذلك بعد سنوات من الخبرة العملية.
فبعد أسبوعين ستتمكن من:
- فهم كيفية تشخيص الأخطاء في نظام التعلم الآلي،
- ستصبح قادرًا على إعطاء الأولوية للاتجاهات الواعدة لتقليل الخطأ،
- فهم إعدادات التعليم الآلي المعقدة مثل مجموعات التدريب/الاختبار غير المتطابقة ومقارنة و/أو تجاوز الأداء على مستوى البشري،
- معرفة كيفية تطبيق التعلم الشامل والنقل التعلم متعدد المهام
فقد شاهدت فرقًا تضيع شهورًا أو سنوات بسبب عدم فهم المبادئ التي يتم تدريسها في هذا المساق. وأتمنى ان يوفر عليك هذا المساق العديد من الأشهر.
فهذا مساق قائم بذاته، يمكنك حضوره طالما ان لديك أساسيات معرفة التعلم الآلي. هذا هو المساق الثالث في تخصص التعلم المتعمق....