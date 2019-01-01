Learner Reviews & Feedback for الاقتصاد الإداري | Managerial Economics by Alfaisal University | KLD
About the Course
في مجال العمل، هناك الكثير من القرارات التي تحتاج إلى الدمج بين الإدارة والاقتصاد، مثل قرارات الإنتاج والتسعير وحجم الكمية المطلوبة من المنتج، أو توسيع نطاق الأعمال وزيادة خطوط التشغيل وغير ذلك، ومن هنا تظهر أهمية الإدارة الاقتصادية (Managerial Economics) وهو العلم الذي يستخدم لمساعدة المدراء في اتخاذ قراراتهم بأسلوب مدروس وعملي، وباستخدام أدوات ونظريات التحليل الاقتصادي.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الاقتصاد الإداري، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية مساهمة علم الاقتصاد في حل المشكلات واتخاذ القرارات، التعرف على المقصود بـ: الطلب والإنتاج والتكلفة والسعر، شر ح مفهوم الاقتصاد الإداري....