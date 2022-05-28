About this Course

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Approx. 9 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Различать разные типы получения данных

  • Описать базовый цикл анализа данных

  • Анализировать наборы данных, чтобы определять, подходят ли они для проекта

  • Использовать статистические выводы для составления убедительных презентаций анализа данных

Skills you will gain

  • Modeling
  • Communication
  • Lecture
  • strategy
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 9 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

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Johns Hopkins University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

9 hours to complete

Управление анализом данных

9 hours to complete
19 videos (Total 144 min), 17 readings, 7 quizzes

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