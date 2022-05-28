Этот недельный курс описывает процесс анализа данных и способы управления этим процессом. Мы рассмотрим итеративный характер анализа данных и роль постановки точного вопроса, исследовательский анализ данных, выводы, формальное статистическое моделирование, интерпретацию и коммуникацию. Также вы узнаете, как организовать аналитическую работу внутри команды и направить процесс анализа данных на получение понятных и полезных результатов.
Управление анализом данныхJohns Hopkins University
About this Course
What you will learn
Различать разные типы получения данных
Описать базовый цикл анализа данных
Анализировать наборы данных, чтобы определять, подходят ли они для проекта
Использовать статистические выводы для составления убедительных презентаций анализа данных
Skills you will gain
- Modeling
- Communication
- Lecture
- strategy
Offered by
Johns Hopkins University
The mission of The Johns Hopkins University is to educate its students and cultivate their capacity for life-long learning, to foster independent and original research, and to bring the benefits of discovery to the world.
Syllabus - What you will learn from this course
Управление анализом данных
Добро пожаловать на курс "Управление анализом данных"! Курс содержит один модуль и рассчитан на одну неделю. Наиболее эффективно изучать материалы в том порядке, в котором он представлены. Каждая лекция содержит видео и материалы для самостоятельного изучения, дополняющие лекцию. Рад видеть вас на занятии и с нетерпением жду, когда вы станете частью учебного сообщества. Если у вас есть вопросы по содержимому курса, задавайте их на форумах, чтобы получить помощь от других участников. Для решения технических проблем с платформой Coursera обращайтесь в Центр поддержки учащихся. Желаю вам успехов в учебе и надеюсь, что вам понравится курс!
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