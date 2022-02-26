Learner Reviews & Feedback for إدارة المواهب by University of Michigan
About the Course
ستتعلّم في هذه الدورة التدريبية أفضل الممارسات لاختيار المواهب وتوظيفها وتأهيلها. ستتعرّف أيضًا على الأساليب الرئيسية لقياس الأداء وتقييم موظفيك. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية تنمية قدرات الموهوبين وتدريبهم بحيث يمكنهم إدراك إمكاناتهم الكاملة في العمل. بشكل إجمالي، ستكتسب فهمًا شاملاً للدورة الكاملة لإدارة المواهب وإنشاء قناة إمداد مواهب قوية لفريقك ومؤسستك.
تعد إدارة المواهب وتنمية قدراتهم واحدةً من أهم ثلاث قضايا تشغل عقول الرؤساء التنفيذيين حول العالم. في الواقع، يشير الرؤساء التنفيذيون إلى إدارة وتنمية قدرات مواهبهم القيادية باعتبارها المسألة الأكثر أهمية لنجاح أعمالهم في المستقبل، ولكن مؤسساتهم أقل قدرةً على معالجتها بفعالية. ستزودك هذه الدورة التدريبية برؤى وأطر عمل وأدوات لإدارة وتنمية قدرات المواهب في فرقك ومؤسساتك بفعالية....